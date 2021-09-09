محطة لتنقية المعادن من المياه في سيوة وشبكات جديدة بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، الخاصة بقطاع المياه والمنفذة بمدينة سيوة جنوب مطروح، وتفقد موقع مشروع محطة إزالة الحديد والمنجنيز الجديدة بمنطقة قرية المراقي، وتضمن المشروع إنشاء شبكات مياه بأقطار 4، و6 بوصة بطول 5 كم، وخزان استراتيجي بطاقة 500/ م3/ يوم بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وشيوخ قبائل الواحة.

تنفيذ 70% من مشروع محطة إزالة المنجنيز في سيوة

وقال رئيس شركة مياه مطروح في تصريحات صحفية، على هامش زيارة مشروعات مياه سيوة، اليوم، إن الشركة نفذت بالفعل 70 % من إجمالي مشروع محطة إزالة المنجنيز والمعادن، والتي جرى تخصيص تكلفة إجمالية لها قدرها 20.5 مليون جنيه، وأضاف أنه تم تسليم الأرض المخصصة لإنشاء مشروع محطة جديدة لإزالة الحديد والمنجنيز بالمراقي إلى الشركة المنفذة فى شهر يونيو الماضى.

شبكات مياه ضمن مبادرة حياة كريمة في مطروح

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، تضمنت عدة مشروعات أخرى بمحافظة مطروح، خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تتمثل في إنشاء شبكات مياه أقطار 4, 6 بوصة بتكلفة 4 ملايين جنيه بطول 4 كيلو، بقرية المراقي بسيوة، وكذلك إنشاء عدد 4 محطات تحلية مياه الآبار بطاقة 100 م3/ يوم لكل محطة بتكلفة 6 ملايين جنيه لكل محطة بكل من قرية «فوكة، وكشوك عميره، والحلازيين، وشماس»، وانشاء محطة تحلية مياه الآبار بطاقة 50 م3/ يوم بتكلفة 4 ملايين جنيه بكلية الزراعة بقرية فوكة، وكذلك إنشاء شبكات مياه بقرية السلام بمدينة الحمام، أقطار 4.6 بوصة بطول 3 كيلو بتكلفة 2.5 مليون جنيه، ولفت إلى تنفيذ هذه المشروعات حاليا وسيتم الإنتهاء منها جميعا طبقا للتوقيتات الموضوعة بالخطة والإلتزام بالمواعيد الرسمية.