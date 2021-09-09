نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021 والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الإثنين الماضي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021، والحدود الدنيا للكليات بجميع الشعب العلمية والأدبية والحد الأدنى أيضًا لعدد من المعاهد والتي من بينها الكشف عن نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021 بمختلف المحافظات والكشف عن الأماكن الشاغرة لها للطلاب الشعبة العلمية «علوم ورياضة»، كما أعلن وزير التعليم العالي العالي والبحث العلمي عن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية وموعد انطلاقها.

نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021: 309 درجات الحد الأدنى في المرحلة الثانية

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان لها عقب نهاية مؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات المؤتمر الصحفي لتنسيق المرحلة الثانية 2021، الحد الأدنى لنتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021، كاشفة الحد الأدنى للمعهد في المرحلة الثانية كان 309 درجة «علمي علوم»، بنسبة 75.35%، والحد الأدنى للمعهد بالدقهلية 320 درجة، بنسبة 78.04%، والحد الأدنى لمعهد فني صحي بمدينة المنصورة 338 درجة، منوهة إلى أنَّ هناك عدد من الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة بعدد من المحافظات المختلفة.

نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021: أماكن شاغرة للشعبة الرياضية بالمرحلة الثالثة

وفي إطار متابعة نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021 والأماكن الشاغرة بالكليات والمعاهد لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك أماكن شاغرة بالعديد من المعاهد الفنية الصحية وكذلك المعاهد الصحية لطلاب الشعبة الرياضية بمختلف الجامعات والمحافظات وذلك بعد الإعلان عن نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية، موضحة أنَّ هناك عدد من الأوراق المطلوبة يجب على الطلاب تقديمها للمعهد تتمثل في أصل شهادة الثانوية العامة بعد الترشيح وكذلك 6 صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي وأصل شهادة الميلاد والموقف من التجنيد.