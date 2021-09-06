تعرف على نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 لجميع الشعب العلمية والأدبية، بحضور كل من الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، والسيد عطا، المشرف على التنسيق، حيث شهد مؤتمر إعلان النتيجة، الكشف عن الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثانية، كالكشف عن نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021 لشعبة «علمي علوم»، بجانب الإعلان عن الأماكن الشاغرة في المعاهد الفنية للتمريض في المحافظات المختلفة والجامعات الحكومية لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021.

نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021: 78.04% المنصورة

وكشف وزير التعليم العالي، اليوم، خلال المؤتمر الصحفي، عن نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021 ، حيث كان الحد الأدنى للمعهد في تنسيق المرحلة الثانية 2021 309 درجة لشعبة «علمي علوم»، بما يعادل نسبة 75.35%، والحد الأدنى للمعهد الفني للتمريض بالدقهلية بشربين 320 درجة، بما يوزاي نسبة 78.04%، بجانب الكشف عن الحدود الدنيا لعدد من المعاهد الفنية الصحية لشعبة العلمي علوم، حيث جاء الحد الأدنى لمعهد فني صحى المنصورة 338 درجة، والحد الأدنى لمعهد فني صحي الزقازيق 337 درجة، والحد الأدنى لمعهد فني صحي جنوب الوادي 331 درجة، والحد الأدنى لمعهد فني صحي أسيوط 315 درجة.

نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021: أماكن شاغرة بعدد من المعاهد على مستوى الجمهورية

وفي إطار متابعة الكشف عن نتيجة تنسيق معهد فني تمريض 2021، اوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك عدد من الأماكن الشاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للشعبة العلمية علوم بعدد من المعاهد الفنية للتمريض على مستوى الجمهورية، بجانب وجود عدد من الأماكن بكليات الزراعة والحقوق والآداب والتربية والمعاهد العليا الخاصة، بجانب كليات التربية الرياضية، مؤكدا أن الأماكن متوفرة لطلاب مختلف الشعب الدراسية.