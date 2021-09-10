لزراعات حدائق النخيل.. إرشادات يجب مراعاتها خلال سبتمبر

تعتبر الفترة الحالية أهم الفترات لمحصول البلح، وهي المرحلة التي تنضج فيها ثمار البلح والتمور، حيث تحتاج ثمار البلح إلى اجراءات زراعية هامة لنضج المحصول ورفع درجة تركيز السكر فيها، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية، أعدت عددا من الإرشادات الهامة التي يجب اتباعها نستعرضها في النقاط التالية.

1- إعطاء دفعة تنشيطية من السماد الأزوتي لأشجار النخيل المنزرعة بالمزارع الحديثة (الرميلة).

2 - الري على فترات متباعدة وبكميات قليلة للإسراع في نضج الثمار وزيادة نسبة السكر بها .

3- تجهيز المشتل بالحرث والتزحيف وحفر الجور بأبعاد 50 سم ،ووضع السماد البلدي بمعدل 4 إلى 2 مقطف بالأضافة إلى 1 كيلو كبريت زراعي ثم زراعة الفسائل بعد الفصل بالمشتل أو الأرض المستديمة مباشرة.

4- الاستمرار في جمع الثمار المبكرة في المناطق الشمالية.

5- الانتهاء من جمع الثمار المحصول في الوجه القبلي الأصناف المتأخرة.

6- عدم تقليم النخيل عقب جمع المحصول للوقاية من الإصابة بسوسة نخيل البلح.

7- يفضل التقليم في شهري ديسمبر ويناير.

8- الاهتمام بفحص أشجار النخيل للتعرف على وجود اي اصابات بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

اجراءات يجب اتباعها في حالة إصابة بسوسة النخيل الحمراء

حفر أنفاق مائلة بالساق باستخدام مسمار من الصلب طول ٥٠ سم وقطره ٢سم داخل منطقة الإصابة ( مكان خروج العصارة ) وحولها بمسافة من 10 الى 20 سم وبعمق 20 سم، ثم حقن المبيد الموصي به (تافابان - أندو- كلور زان- باسودين بمعدل 3 سم لكل لتر ماء داخل الثقوب حتى الإمتلاء وسد جميع الفتحات مكان الحقن بالطين مع رش منطقة الإصابة المبيد بنفس معدل التركيز.

-في حالة الإصابة الشديدة التي لا يصلح معها العلاج تزال النخلة المصابة ويتم تقطيعها لأجزاء وتوضع في حفرة خارج الحديقة بعمق متر وترش بمحلول المبيد والجير الحي.