مد التقديم لوحدات سكن لكل المصريين.. خطوات التسجيل وأماكن الوحدات

حالة من البهجة أضفاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المواطنين المصريين، وذلك عقب الإعلان عن مد مهلة حجز وحدات سكن لكل المصريين منخفضي ومتوسطي الدخل، على أن يتم غلق التسجيل وسحب كراسات الشروط بعد أسبوعين، ويبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين، وخطوات حجز الوحدات السكنية إلكترونيا.

وتستعرض «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل ، وخطوات التسجيل وسحب كراسات الشروط، وفق الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كالتالي:

تفاصيل الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين

ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للمواطنين المصريين وحدات بنظام غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة جاهزة للتسليم الفوري، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية تلك بين 75 و90 مترا، وتصل أسعار الوحدات السكنية لقيمة تتراوح بين 164 و310 ألف جنيه.

المحافظات المطروح بها الوحدات السكنية في سكن لكل المصريين

ووفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وحدات سكنية في سكن لكل المصريين بعدد من المحافظات وهي «الإسماعيلية، والمنيا، والشرقية، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والمنوفية، وكفر الشيخ، وأسوان، والغربية، والبحيرة، ومرسى مطروح، والفيوم، وبني سويف، وأسيوط، والوادي الجديد، والأقصر، والوادي الجديد، وسيناء»، ويقدم الصندوق بشرى سارة لأهالي مدينة شطا والزرقا في مدينة دمياط، من خلال تقديم وحدات سكنية تتراوح مساحتها بين 105 وحتى 114 مترا.

خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين

- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، للتسجيل في وحدات سكن لكل المصريين.

- ويتوجه الراغب في التسجيل للحصول على وحدات سكن لكل المصريين لشراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية في مكاتب البريد المميكنة في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.