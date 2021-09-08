التفاصيل الكاملة لحجز شقق «سكن لكل المصريين 2».. غدا آخر موعد

تشهد مكاتب البريد المميكنة، خلال هذه الأيام، سحب كراسات شروط سكن لكل المصريين، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «سكن لكل المصريين»، الذي أطلقها بهدف توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به، وذلك من قبل جميع المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن شقق «سكن لكل المصريين 2»، متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويستمر سحب كراسات شروط سكن لكل المصريين 2، حتى يوم 9 سبتمبر المقبل، داخل جميع مكاتب البريد المميكنة، بالمدن والمحافطات المطروح بها، شقق المرحلة الثانية من مبادرة «سكن لكل المصريين 2».

وتعد شقق سكن لكل المصريين 2، المشروع السكني الأول، الذي يستفيد من مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التى أطلقها البنك المركزي رسميا، خلال الفترة الماضية، وذلك بفائدة متناقصة 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عاما كحد أقصى.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن كراسة شروط سكن لكل المصريين، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

سعر كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»

يبلغ سعر كراسة شروط سكن لكل المصريين 2، للمواطنين من محدودي الدخل 125 جنيها، بجانب المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز، بقيمة 10% من ثمن الوحدة السكنية.

بينما يبلغ سعر كراسة شروط سكن لكل المصريين 2، للمواطنين من متوسطي الدخل، 150 جنيها، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، وسداد مقدم الحجز، وقيمته 15% من ثمن الوحدة السكنية.

أماكن كراسة شروط «سكن لكل المصريين 2»

1- للمواطنين من محدودي الدخل:

داخل عدد من المدن ومراكز المحافظات، وهي: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء).

2- للمواطنين من متوسطي الدخل:

داخل عدد من المدن الجديدة، ومنها: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد).