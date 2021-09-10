كوبري ومجمع مدارس.. تعرف على تكريمات سمير غانم بعد وفاته

منذ رحيل الفنان سمير غانم قبل شهور، ويتسابق الجميع على تكريمه، بداية من الدولة، مرورا بمؤسسة مصر الخير، وصولا لجائزة «فن الحب سمير ودلال»، وفي سطور يستعرض «الوطن»، التكريمات التي حصدها هذا الفنان بعد رحيله.

كوبري سمير غانم

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، وذلك تخليدا لما قدمه الفنان الكوميدي الراحل من تراث فني تتناقله الأجيال حتى الآن، وتقديرا لمسيرته في العطاء وتقديمه لأعمال فنية هادفة.

استقبلت عائلة الفنان الراحل هذا الخبر بالترحاب، حيث وجه الإعلامي رامي رضوان رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إطلاق اسم والد زوجته على أحد الكباري، قائلا: «شكرا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي».

إحدى المؤسسات التنموية تكرم الفنان سمير غانم بطريقة خاصة

أعلنت مؤسسة مصر الخير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي على «فيس بوك»، إطلاق اسم الفنان سمير غانم على مجمع مدارس التعليم المجتمعي، قائلة: «تكريما من مؤسسة مصر الخير ومشاركة من أهل ومحبي الفنان الراحل، قررت المؤسسة إطلاق اسم الفنان سمير غانم على مجمع مدارس التعليم المجتمعي في مسقط رأسه بمحافظة أسيوط، كصدقة جارية ولتظل سيرة الفنان سمير غانم سببا في فرحة الطلاب لسنوات قادمة».

تخصيص جائزة سنوية باسم «فن الحب سمير ودلال»

أعلنت إدارة أيام القاهرة للدراما العربية عن جائزة سنوية جديدة تضاف لجوائز المسابقات، والتي تحمل اسم «فن الحب سمير ودلال»، وتمنح هذه الجائزة لأحد نجوم الفن عن مجمل أعماله وتقديرا لتاريخه وعطائه الفني.

وتخليدا لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وعطائهما الفني والإنساني الكبير، استحدثت اللجنة المنظمة تلك الجائزة، ليكون أول من يحصل عليها هي الفنانة ميرفت أمين، في الحفل الذي سيقام في 19 سبتمبر الحالي، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.