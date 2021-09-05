كلية التجارة جامعة دمياط.. الثانية في التنسيق على مستوى الجمهورية

انشئت كلية التجارة جامعة دمياط، كفصول لكلية التجارة جامعة المنصورة في فبراير عام 1985، ثم حُولت إلى فرع من كلية التجارة عام 1988، وتم تخريج أول دفعة من فرع كلية التجارة بدمياط عام 1989، وحتى الآن وهي تقدم الخدمة التعليمية لأبناء محافظة دمياط.

وصدر القرار الجمهوري رقم (267) لسنة 2006، بتاريخ 12/7/2006، باستقلال فصول كلية التجارة بدمياط لتصبح كلية مستقلة تقدم الخدمة التعليمية بضمان الجـودة لطلاب وأبناء محافظـة دمياط، والأقاليم المجاورة تحت إشراف الدكتورة ميرفت طلعت المحلاوي عميد الكلية، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2012 بإنشاء جامعة دمياط ومقرها مدينة دمياط الجديدة ليتولى الدكتور ياسر محمد عبدالعزيز سمرة عمادة الكلية وأصبح أول عميد منتخب للكلية بعد انشاء الجامعة ثم تولت عمادة الكلية الدكتورة لمياء السعيد السعيد السلنتي عام 2014، إلى شهر مايو من 2016، ثم تولى عمادة الكلية الدكتور محمد عبدالله الهنداوي، حتى شهر سبتمبر 2018، ثم تولى الدكتور ياسر محمد عبدالعزيز سمرة عمادة الكلية مجددا حتى الآن.

وتسعى الكلية لبناء علاقات وثيقة مع مجتمع محافظة دمياط ورجال أعمالها لكى تكون منارة ومصدرا لإزدهار المعرفة وإيجاد بصمة قوية على أداء المنشأت التجارية والصناعية بالمنطقة من خلال الدور المجتمعى الذى تقوم به .

رؤية كلية التجارة جامعة دمياط

تسعى كلية التجارة جامعة دمياط خلال الخمس سنين القادمة إلى توفير خدمة متميزة للتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والبيئة مما يساعد على تقديم خدمات مهنية في كافة مجالات التدريب والبحوث والإستشارات لمختلف مؤسسات المجتمع المحلي والدولي وصولا إلى الحصول على الإعتماد الأكاديمي من الجهات المعنية وفقا للمعايير المحلية والدولية

الأقسام العلمية بكلية التجارة جامعة دمياط

- محاسبة

- اقتصاد

- إدارة أعمال

- الإحصاء التطبيقي والتأمين

الحد الأدنى للتنسيق لكلية التجارة جامعة دمياط 293، وبهذا تحتل المركز الثاني بعد تجارة جامعة القاهرة بمجموع 298

الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

- بطاقة الترشيح

- أصل شهادة الثانوية.

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

- صورة بطاقة إثبات شخصية الطالب رقم قومى .

- صورة بطاقة الأب وولي الأمر رقم قومى .

- عدد (8) صورة شخصية 4 6 X للطالب.

- بطاقة التجنيد (لمواليد 2000 بطاقة 2 جند من قسم الشرطة و لمواليد 1999 بطاقة 6 جند)

- عدد 2 ملف ورق + حافظة مستندات.