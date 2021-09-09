إخلاء سبيل مزارع متهم بحبس وتكبيل شقيقته لمدة 20 سنة في قنا

قررت النيابة العامة في مركز الوقف، شمال محافظة قنا، اليوم الخميس، إخلاء سبيل مزارع متهم بحبس شقيقته وتكبيلها بالسلاسل الحديدية، لمدة 20 سنة، داخل منزل مهجور في قرية «المراشدة»، بدائرة المركز، مع أخذ تعهد عليه بعدم إيذائها ومعاملتها معاملة جيدة وتقديم كل الرعاية لها.

كما أخذت النيابة العامة تعهداً على المزارع بأن يسمح لفريق التدخل السريع ومديرية التضامن الاجتماعي بمقابلة شقيقته المجني عليها، وتقديم الدعم النفسي والمادي لها، وتوجيه كافة سبل العلاج لها.

بداية قصة «سيدة السلاسل الحديدية»

بدأت القصة قبل عدة أيام، عندما تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة سيدة مكبلة بالحديد، وملقاة على أرض دون فراش، في حالة سيئة، مؤكدين أنها محبوسة من قبل شقيقها، وطالبوا مديرية التضامن والأجهزة المختصة بسرعة التدخل لإنقاذها.

وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بقنا أن فريق التدخل السريع انتقل إلى محل الواقعة، ولم يمكن العثور على السيدة التي ظهرت في مقطع الفيديو، وإنما اكتشف الفريق تواجدها مع شقيقها، وترتدي ملابس جديدة، وبسؤاله أخبرهم بأن شقيقته تحظى برعايته التامة، ولكنها تعاني حالة نفسية.

أمن الوقف يلقي القبض على المتهم

وتدخلت الأجهزة الأمنية، بقيادة مباحث مركز الوقف، بعد تداول قصة السيدة المكبلة بالسلاسل الحديدية، وألقت القبض على شقيقها، ويُدعى «عبد المنعم م.»، مزارع، للتحقيق معه في تهمة قيامه بتقييد وربط شقيقته «سعيدة»، 59 سنة، داخل منزل مهجور بقرية «المراشدة»، دائرة المركز.

وأكد مصدر أمني في مركز شرطة الوقف، أن المزارع المتهم بحبس شقيقته وتقييدها بالسلاسل الحديدية، أفاد خلال التحقيقات بأن شقيقته مطلقة منذ ما يقرب من 20 سنة، وطليقها يعمل خارج البلاد، ولهما ابنتان، إحداهما متزوجة والأخرى يُعد لزواجها، ومقيمة مع والدها في إحدى الدول الخليجية، مؤكداً أن شقيقته تعاني مرضاً نفسياً منذ أكثر من 20 سنة.

وأضاف المصدر أن المتهم أكد، خلال التحقيقات، أنه حاول علاج شقيقته في عدة مصحات نفسية أكثر من مرة، وأنه يقوم بتقييدها بسلاسل حديدية رفيعة، داخل منزل خاص به، مكون من طابق واحد، خوفاً عليها من إيذاء نفسها، مشيراً إلى أنه يلجأ إلى ذلك أحياناً، عندما يشتد عليها المرض، وعلى فترات متباعدة، كما أكد أنه يقدم لشقيقته كل أوجه الرعاية، وتعهد كتابياً بحسن معاملتها، لتقرر النيابة إخلاء سبيله.