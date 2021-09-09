نديم نور يكشف تفاصيل عودته للغناء بعد غياب 6 سنوات: لهجات مختلفة

يعيش المطرب الأردني نديم نور حالة من الانتعاشة الفنية، وذلك بعد إعلانه العودة إلى الساحة الفنية والغنائية بعد غياب 6 سنوات.

وقال نديم نور، في بيانٍ صحفي، إنه متشوق للعودة إلى الغناء خاصة أن فترة الغياب لم تكن قصيرة، لافتًا إلى عودته للجمهور بعدد من الأغنيات مختلفة اللهجات والقوالب.

وأضاف «نور» أن هناك اختلافا كبيرا طرأ على سوق الموسيقى في فترة ابتعاده عن الساحة الغنائية، كما تغيرت أذواق الجمهور بشكل كبير بسبب الأشكال الغنائية الجديدة التي ظهرت على الساحة.

نديم نور: شاركت في تلحين بعض الأغنيات

وأكد نديم نور، أنه لم يكن بعيدًا عن السوق الغنائي طيلة السنوات الماضية، حيث شارك في تلحين عدد من الأعمال الغنائية، ما جعله على اطلاع بشكل دائم على التطور الذي يحدث في سوق الغناء.

وتابع بأنه يعمل حاليا على التحضير لمجموعة من الأغنيات التي يقدمها بعدد من اللهجات المختلفة، ومنها المصرية واللبنانية والخليجية والمغربية، كي يعود بقوة إلى جمهوره في مختلف دول العالم العربي.

وأشار إلى إنه من المقرر أن يطرح أغنيات ألبومه بشكل منفرد على طريقة الـ«سنجل»، وكشف عن أسماء الأغنيات وصناع الموسيقى الذي يتعاون معهم، ومنها أغنية «بتدلع» والمقرر أن تكون أولى أغنياته التي ستطرح خلال شهر أكتوبر المقبل، وستكون باللهجة المصرية وسيتعاون فيها مع الشاعر الغنائي عاصم حسين، والموزع الموسيقي ناصر الأسعد، وستُطرح على طريقة الفيديو كليب.

وتابع بأنه سيطرح أغنية «وقت المغيب» ذات طابع درامي، وهي من كلمات عاصم حسين، وتوزيع موسيقي عمر الصباغ، وكذلك أغنية «لك هيب»، والتي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي عاصم حسين، والموزع الموسيقي إيهاب فارووق وهي أغنية باللهجة الخليجية وتُطرح على طريقة الفيديو كليب، و«الزمن فنان» من كلمات عاصم حسين، وتوزيع محمد شفيق.

كما يستعد نديم نور لطرح أغنية باللهجة اللبنانية باسم «اعتراف»، من كلمات وألحان ماجد ترمس وتوزيع موسيقي عمر الصباغ.

وكانت آخر ألبومات المطرب نديم نور «ليلة غرام»، والذي تعاون في تصويره مع المخرج طارق العريان، وضم 8 أغنيات، هي (دلوقتي، وليلة غرام، واستاهل، ومن الوقت للتاني، وخبيت عليا، وكام يوم، سلطان الغرام، وحساس).