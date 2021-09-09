تعرف على تكلفة ومشروعات الخطة الاستثمارية بجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة توسعت في إنشاء المشروعات التنموية والخدمة خلال العامين الماضيين، وأوضح أن الخطة الاستثمارية في المحافظ هذا العام تتخطى 150 مليون جنيه، وأن هذا العام سوف تزيد هذه المبالغ، خاصةً وأن هناك مشروعات كبرى يجري تنفيذها، في قطاعات الطرق والكهرباء والبنية الأساسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي عقده اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مع المجموعة الاقتصادية، لمتابعة الموقف المالي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومديري الإدارات المالية والقانونية والمعنية بتنفيذ والإشراف على المشروعات.

تم خلال الاجتماع، عرض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021 / 2022، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للطرح وتسليم المواقع للأعمال التي سيتم تنفيذها من اعتمادات الخطة الاستثمارية، وتم عرض موقف الصيانة لجميع معدات الحملات الميكانيكية والسيارات استعدادا لمجابهة السيول.

أبرز مشروعات الخطة الاستثمارية 2021/ 2022 بجنوب سيناء

وتابع المحافظ الموقف المالي للمشروعات الجاري افتتاحها في ذكري نصر أكتوبر، منها تطوير كورنيش شارع «306»، وتوصيل التيار الكهربائي بقرية «رأس مسلة»، والمزرعة النموذجية بتجمع «وادي حمة»، وطريق القرى السياحية بمدينة رأس سدر، واستكمال الشاطئ العام، وتوصيل التيار الكهربائي لقرية «غرندل»، و15 تجمع بقرية «الرملة»، والمزرعة النموذجية بتجمع «سيح الرملة» بأبو زنيمة.

كما تتضمن مشروعات الخطة الاستثمارية تأهيل وتطوير مجزر أبو رديس، وإنشاء دار مناسبات مسجد السلام، وازدواج طريق «الجبيل»، ومحطة الصرف الصحي، وتسكين البيوت البدوية بقرية «الجبيل»، ومضمار الهجن التدريبي والمسجد بالمنطقة، والوحدة الصحية بقرية «الجبيل»، وحماية المدينة من أخطار السيول، ورصف الطرق الداخلية ومعصرة الزيتون بطور سيناء.

شرم الشيخ تستحوذ علي نصيب الأسد في المشروعات

اما المشروعات في مدينة شرم الشيخ هي افتتاح وتجديد الإدارة الاجتماعية، ورفع كفاءة بوابة وواجهة مبنى إدارة وحدة المرور الجديدة ، وانشاء مشاية شارع البحر بهضبة ام السيد ، وتطوير ورفع كفاءة مركز طب الأسرة بالرويسات، وانشاء وحدة طب الاسرة بوادى مندر، واصلاح تشققات هضبة ام السيد، وتطوير وصيانة مدرسة الرويسات للتعليم الاساسي، وافتتاح استراحة كبار علماء الأزهر بحي النور، وصيانة منظومة الكاميرات اللاسلكية، ودار المناسبات بوادي مندر.

أضاف المحافظ أن باقي المشروعات موزعة علي مدينة دهب وهي رصف طرق داخلية بالمدينة، ومدرسة علي بن ابي طالب الابتدائية، مشروعات مدينة نويبع وهي عملية حماية منطقة الترابين من أخطار السيول، ودار مناسبات وطريق مؤدي الي دار المناسبات بوادي مجرح، وبالنسبة لطابا عملية حماية مدينة طابا من أخطار السيول، بالإضافة الي خط كهرباء نويبع وادي سعال/ كاترين بمدينة سانت كاترين.