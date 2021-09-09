لليوم الثاني.. استمرار مبادرة «كتاب القرية» بقرية الوادي في جنوب سيناء

قال أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بمحافظة جنوب سيناء، إن مبادرة «كتاب القرية»، بقرية الوادي بمدينة طور سيناء، مازالت مستمرة وتباشر فعالياتها لليوم الثاني على التوالي، ضمن عدد من المشروعات الثقافية والمبادرات المستحدثة لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وأضاف، في تصريح صحفي، اليوم، أن المبادرة بدأت في اليوم الثاني ببعض الفعاليات بعرض لمسرح العرائس بعنوان «رحلة لقصر الثقافة» والذي يقدم للنشء فى شكل درامي للتعريف بدور قصور الثقافة وما تقوم به من خدمات ثقافية وفنية لرفع الوعي الثقافي والفني واكتشاف ورعاية المواهب، أعقبه عرض فني لكورال أطفال طور سيناء، قدمت خلالها باقة من الأغانى الوطنية.

وفى نفس السياق نظمت المبادرة معرضا لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، تضمن أكثر من 1000 كتاب من مختلف مناحي المعارف والعلوم، تحت إشراف رحاب أحمد، هيثم حماد، ومحمد عبد العظيم .

ورشة فنية للمواهب بعنوان «رسم حر»

وتزامنا مع انطلاق المبادرة، عقدت ورشة فنية للمواهب بعنوان «رسم حر للبيئة السيناوية»، تحت إشراف الفنانة التشكيلية «وفاء فتحي»، مديرة قصر ثقافة الطور، وتضمنت الورشة تدريب المشاركين على إطلاق العنان لإبداعهم ورسم عناصر فنية مستوحاه من البيئة السيناوية المحيطة، باستخدام أدوات بسيطة منها ورق رسم ملون وأقلام رصاص وألوان متنوعة، بهدف تنمية المهارات الفنية والإبداعية للنشء.

بدء تطوير المسرح الكشوف

وأعلن وكيل وزارة الثقافة، البدء في أعمال تطوير المسرح المكشوف بطور سيناء المقام علي مساحة 10500 متر مربع بقلب العاصمة طور سيناء، حيث جري الإتفاق على تسليم المسرح لجهاز الخدمات الوطنية لبدء المرحلة الأولى من التجديد والتى تبلغ تكلفتها 29 مليون جنيه، وفقا لتوجيهات وزيرة الثقافة بسرعة تطوير مسرح طور سيناء طبقا للمعايير العالمية.