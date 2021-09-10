جرائم الأسبوع.. حرائق وقتل وانتحار وحوادث طرق

جرائم بشعة تم ارتكابها على مدار الأسبوع، تنوعت ما بين قتل وخطف واغتصاب، بجانب حرائق مخازن أخشاب قديمة بحي الشرابية وحوادث طرق نتج عندها عدد من الصحايا والمصابين.

تقدم «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الجرائم التي شهدها هذا الأسبوع كالآتي:

جثة شاب على الطريق بعد عودته من الخارج بـ24 ساعة

كان ينتظره الشاب العشريني، بعد أن مر عامين على بقائه في إحدى دول الخليج بسبب جائحة كورونا، وحين عاد مجددًا لأرض الوطن لقى مصرعه على يد مراهق كان يقود سيارته بسرعة جنونية على طريق صلاح سالم، حيث أنهى حياة الشاب الذي كان يحلم برؤية والدته وشقيقه.

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حادث مروع على الدائري: 3 جثث تحولت لأشلاء

خلال هذا الأسبوع شهد الطريق الدائري بمنطقة المرج، حادثًا مأساويًا، نتج عنه مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في واقعة انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص».

وفور إجراء التحريات والتحقيقات، تبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالحواجز الخرسانية، وانقلبت السيارة.

وعقب المعاينة ومناظرة جثث الضحايا، اتضح أن الجثث تحولت إلى أشلاء وتهشم الميكروباص بالكامل، وصرحت النيابة بدفن الجثث، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور مرة أخرى.

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حادث انقلاب أتوبيس السويس

كما شهد طريق العين السخنة في بداية الأسبوع، حادث مروع راح ضحيته 13 شخصًا تقريبًا، وأصيب 38 آخرون، في حادث انقلاب اتوبيس عائد من شرم الشيخ إلى القاهرة، بعد الكيلو 109 على طريق السويس – القاهرة.

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شاب مزق جاره بالمطواه بسبب رش المياه أمام منزله

بكل وحشية قام شاب بتمزيق جاره في منطقة أوسيم بطعنات متتالية باستخدام آلة حادة «مطواه»، مما أدى إلى إصابة المجني عليه بإصابات بالغة ونقل على إثرها إلى مستشفى القصر العيني لإسعافه، وتبين من التقرير الطبي أن الإصابات التي تلقاها المجني عليه كانت على وشك أن تؤدي إلى مصرعه وذلك بسبب طعنة غائرة في منطقة البطن.

ووفقًا للتحريات التي أجرتها المباحث، أن المتهم تعدى على جاره بسبب رش مياه من قبل المجني عليه أمام منزله فدخل معه في مشاجرة وتطورت لتشابك بالإيدي وحدوث الجريمة.

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اعترافات عامل قتل مزارعا وأصاب والده ببرج العرب

قتل عامل يدعى« س.ج» بمنطقة برج العرب في الإسكندرية مزراع وإصابة والده بعدة كسور، وفقًا لاعترافاته أمام النيابة العامة، حيث أكد أنه طعن المجني عليه طعنة نافذة في صدره أدوت بحياته، ثم أصاب والده بمثلها في منطقة البطن، كما هشم عظامه باستخدام ماسورة حديد، موضحًا أنه انتقم لشرفه، ظنا منه بوجود علاقة بين زوجته والمجني عليه الأول.

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القبض على سيدة وعاطلين بتهمة قتل مدير مدرسة بالمرج

تمكنت قوات الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على المتهمين بقتل مدير مدرسة بدائرة قسم المرج، حيث كشفت الأجهزة الأمنية غموض العثور على جثة المدير داخل شقته في حالة تعفن مع وجود لاصق على فم المجني عليه، وتبين أن سيدة وعاطلين وراء ارتكاب الجريمة، بعد تفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت تفاصيل الواقعة.

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حريق مخازن أخشاب الشرابية

شهدت الساعات الأولى من يوم الأربعاء الماضي، حريق هائل بعزبة الورد بحي الشرابية التابع لمحافظة القاهرة، والذي أدى لحرق عدد من مخازن الأخشاب القديمة في تلك المنطقة مما ساعد على إشعال النيران لفترة طويلة حتى تم السيطرة عليها من قبل الحماية المدنية دون وقوع خسائر بشرية.

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حبس «سمكرية البني آدمين» بتهمة انتحال صفة طبيبة

أمرت النيابة العامة بمدينة نصر، بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بإدارة مركز علاج طبيعي دون ترخيص، بعد توجيه عدة تهم للفتاة منها انتحال صفة طبيبة علاج طبيعي وفتح مركز غير مرخص ومزوالة مهنه دون ترخيص.

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انتحار شاب داخل شقته بالمرج

عثرت قوات الأمن على جثة شاب مشنوقًا داخل إحدة غرف شقته بمنطقة المرج، وأجرت الأجهزة الأمنية تحرياتها حول الواقعة بعد تلقي بلاغ يفيد بقدوم شاب على التخلص من حياته شنقًا بسبب مروره بحالة نفسية سيئة.

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