«شك وخلافات جيرة ومشادة وانتحال».. 4 جرائم قتل بالجيزة والإسكندرية

يوم دامٍ شهدته محافظتا الإسكندرية والجيزة وذلك عقب وقوع 4 جرائم قتل أثارت غضب وقلق أهالي المناطق التي شهدت تلك الوقائع المروعة، إذ كانت آلية القتل الرئيسية هي الآلات الحادة والأسلحة البيضاء، لتحدث جروحاً قطعية وطعنات نافذة أودت بحياة المجني عليهم على الفور قبل أن يكشف رجال المباحث وقوات الأمن غموض الواقعة ويتم إلقاء القبض على المتهمين وتقديمهم للعدالة بتهم القتل المنسوبة إليهم.

خلافات جيرة ثم قتل

داخل غرفة الاستقبال بالمستشفى العام بمحافظة الإسكندرية كانت ترقد جثة أحد الأشخاص له معلومات جنائية ويقيم بدائرة القسم، وبها جرح طعني نافذ بمنطقة الصدر أودت بحياة المجني عليه على الفور.

وعقب تقديم بلاغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، انتقلت قوة من المباحث إلى المستشفى حيث مكان تواجد الجثمان، وبإجراء التحريات وسؤال والد المجني عليه اتهم أحد الأشخاص الذي كانت بينه وبين نجله خلافات جيرة ليقوم المتهم بالتعدى على الضحية بسلاح أبيض «مطواة» فأحدث إصابته التى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية وضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيام المتوفى بالتعدي عليه بسلاح أبيض (كتر) فأحدث إصابته بجروح قطعية باليد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقتل مزارع ونجله بسبب شك في وجود علاقة مع زوجة عامل

طعنة نافذة في الصدر بالإضافة إلى جرح طعني وكسور، كانت تلك الهيئة التي كان عليها جثمان الضحيتين داخل المستشفى العام بالإسكندرية، حيث ورد بلاغ لقسم شرطة برج العرب يفيد باستقبال جثمان مزارع ونجله وبهما الإصابات المذكورة والتي أنهت حياتهما على الفور، وكشفت تحريات ضباط المباحث أنّ عاملا وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بالتعدى على المجني عليهما بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابتهما والتي أودت بحياة الأول ظناً منه بوجود علاقة بين زوجته ونجله.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مشادة كلامية ثم جثة هامدة

واقعة أخرى شهدتها محافظة الإسكندرية وذلك عقب ورود بلاغ لقسم شرطة أول الرمل بوجود مشاجرة ومتوفى بمنطقة غبريال بدائرة القسم، لتنتقل على الفور قوة من رجال المباحث إلى المكان محل البلاغ، وكشفت التحريات أنّ المشاجرة كان أحد طرفيها شخص مصاب بجرح طعنى، توفي عقب وصوله إلى المستشفى، بينما كان الطرف الآخرأحد الأشخاص له معلومات جنائية ومُصاب بجرح بالأنف، مهتز نفسياً، إذ أشعل فتيل الأزمة حدوث مشادة كلامية بينهما أثناء جلوسهما على أحد المقاهى، ليتوهم المتهم أن المجني عليه سيقوم بالتعدى عليه بالسب والشتم، ليتطور الأمر إلى مشاجرة قام خلالها الثانى بإحضار سكين من الشقة محل سكنه وتعدى بها على الضحية فأحدث إصابته التى أودت بحياته وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه والآداة المستخدمة.

انتحال شخصية ضباط شرطة وهرب المجني عليه ووفاته

حادث أخير شهدته محافظة الجيزة بالأمس، وذلك بعدما لقي شخص يعمل بمركز صحى خاص «بدون ترخيص» كائن بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة مصرعه أثناء عملية هروبه من 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة للاستيلاء على 5 هواتف محمولة ومبلغ مالي، وبعد ورود البلاغ إلى قسم الشرطة باشرت قوة المباحث تحرياتها، وتمكنت من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بانتحالهم صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفى بالقفز من النافذة وأرشدوا عن المضبوطات، وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.