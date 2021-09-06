«مر بأزمة نفسية».. كشف غموض العثور على شاب «انتحر داخل شقته بالمرج»

كشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة الأجهزة الأمنية حول واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل إحدى غرف شقته بمنطقة المرج، أنّ الشاب تخلص من حياته شنقا لمروره بحالة نفسية سيئة، الأمر الذي دفعه إلى التخلص من حياته من خلال صنع مشنقة وتعليق عنقه داخلها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تشريح الجثمان والتصريح بدفنه وتكثيف التحريات

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت بجهود مكثفة لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا داخل إحدى غرف شقته بمنطقة المرج، وعقب العثور على الجثمان تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بتشريح الجثة بمعرفة الطب الشرعي لبيان سبب وكيفية الوفاة، ومعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية في الأمر، كما طلبت استكمال تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بدفن الجثمان.

جثمان معلق في سقف غرفة النوم

يذكر أن عمليات الفحص والمعاينة الأولية التي أجرتها قوات المباحث قد كشفت عن تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا بالعثور على جثة المتوفى «وائل.س.س»، 32 عاما، وعلى الفور انتقلت قوات من الشرطة إلى الشقة محل البلاغ، إذ تم العثور على الشاب وجسده يتدلى من مشنقة في سقف غرفة النوم بالمنزل الذي يقيم به، وتمت مباشرة التحقيقات في الواقعة ونقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لبيان الصفة التشريحية.

واقعة مشابهة

وفي واقعة مشابهة، شهدت منطقة المرج مطلع شهر أغسطس الماضي، حادث انتحار شاب يدعى «مايكل»، في منتصف العقد الثالث من عمره، عن طريق إلقاء نفسه من الطابق الرابع عشر، وذلك عقب مروره بحالة نفسية سيئة بعد فشله في الزواج من حبيبته، ليقرر على إثر ذلك التخلص من حياته، ليسقط مع بزوغ الفجر جثة هامدة غارقة في بركة من الدماء.