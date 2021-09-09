المركزي لمتبقيات المبيدات ينظم ورشة عمل مع «تصديري الصناعات الغذائية»

نظم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، ورشة عمل، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من المجلس تحت عنوان: «دور المعمل في جودة وسلامة قطاع الصناعات الغذائية في مصر»، بمشاركة أكثر من 60 شركة عاملة في هذا المجال.

ورشة العمل أولى فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس

وقالت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إن ورشة العمل هي أولى فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين في هذا القطاع، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق وتفعيل بنود بروتوكول التعاون، خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال البدء في بعض الدورات التدريبية لصالح الأعضاء.

وأعلنت عبد اللاه أن ورشة العمل اشتملت على العديد من الموضوعات الهامة، التي يُشرف المعمل بتقديمها للعاملين في قطاع الصناعات الغذائية من خدمات تحليلية واستشارات فنية وتدريب وغير ذلك من الخدمات الأخرى، كما اشتملت المحاضرات التي أُلقيت بورشة العمل على أهم مصادر التلوث وكيفية الوقاية منها ودور المعمل في تطبيق المواصفات الدولية والمحلية ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر.

المشاركون بالورشة

وشارك من المعمل في إلقاء المحاضرات بورشة المعمل كل من الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، والدكتور عماد رمضان، مدير الجودة، والدكتورة منى خورشيد، المدير الفني، رئيس قسم العناصر الثقيلة، والدكتور ياسر نبيل، رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة، والدكتورة ثناء الصاوي، رئيس قسم متبقيات المبيدات، والدكتور أحمد ممدوح، رئيس قسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية، والدكتور طاهر قدح، رئيس قسم التسويق، والدكتورة نيرمين جاد، نائب رئيس قسم العقاقير البيطرية، والدكتورة محمد عبد الحكيم، نائب رئيس قسم الميكروبيولوجي، والدكتور علاء الدين فتحي، نائب رئيس قسم السموم الفطرية ومضافات الأغذية، والدكتور محمود السيسي، مدير التدريب. وقام بإدارة جلسات ورشة العمل الدكتور طاهر قدح، مدير التسويق بالمعمل.