لأول مرة.. «فودة» يبحث تطبيق معايير السعادة بشرم الشيخ

تستعد مدينة شرم الشيخ لإقامة مشروع جديد لتطوير مدينة السلام، طبقاً لمواصفات المدن العالمية، وهو مشروع يطلق عليه «معايير السعادة»، الذي يجري تنفيذه في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم تحديد نقاط القوة بالمدينة وتطويرها، طبقاً للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الخميس، حيث استمع لشرح مقترحات تطويرمدينة شرم الشيخ، طبقا لمعايير (MITA)، من الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، والدكتور محمد غانم، استشاري شركة البصريات، التابعة لوزارة الدفاع، والمهندس أحمد إبراهيم عبد الهادي، مندوب شركة البصريات.

وتم خلال اللقاء توضيح نقاط القوة بالمدينة، التي سيتم البدء بها في التطوير، وأهمها منطقة مسجد الصحابة، وميدان أيقونة السلام، والمنطقة المحيطة بمجلس المدينة الجديد «سنترال بارك»، لتكون مدينة شرم الشيخ أهم مدن العالم التي تطبق معايير (MITA) في كامل المدينة.

تدريب مهندسي المحافظة على المعايير الجديدة

وأشارت الدكتورة إيناس سمير إلى ضرورة تنفيذ تدريبات مكثفة لمهندسي المحافظة، لاستيعاب المعايير ليتم تطبيقها على أرض الواقع، مشيرةً إلى أن معايير (MITِA) هي أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في مجالات توجيه التأثيرات النفسية لعناصر كل منشأة أو وجهة تتعامل مع البشر، لخلق حالة نفسية من السعادة تتسبب في ارتباط عاطفي بالمكان وعناصره، وتقوم هذه الخدمات على دراسة وقياس وتصميم أكثر من 20 عنصراً من عناصر المكان، لتحول البيئة الطاردة لبيئة ترحيبية، ثم تصل بها لبيئة جاذبة تفاعلية.

ومن أهم هذه العناصر الإضاءة والصوتيات والتصميم المعماري والأعمال الفنية والبصرية والموسيقى والمنحوتات والرائحة المميزة للمكان والمساحات الخضراء والمسطحات المائية.

محافظ جنوب سيناء يصدق على حالات تصالح بشرم الشيخ

كما صدق اللواء خالد فودة، خلال تواجده في مكتبه بمدينة شرم الشيخ، على عدد 20 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ، بعد عرض اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من جميع حالات التصالح بجميع مدن المحافظة، لصالح أهالي جنوب سيناء.