14580 طن حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم الخميس، أن أرصفة الميناء استقبلت 27 سفينة متنوعة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 14580 طناً، تشمل 3500 طن يوريا، و11080 طن رمل.

77232 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 77232 طناً، تشمل 1499 طن خشب زان، و20800 طن ذرة، و4700 طن سكر، و6800 طن كلوريد إيثيلين، و9656 طن خردة، و9898 طن أبلاكاش، و23879 طن قمح.

555 حاوية إجمالي حركة الصادر من الحاويات

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 555 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (فلفل وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (زعتر وبرسيم وريحان)، وفواكه (فراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإيطاليا وكرواتيا وأمريكا.

59935 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 357 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 2093 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 59935 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 27066 طناً.

نقل 2650 طن قمح إلى صوامع شبرا عبر ميناء دمياط

كما غادر عدد 2 قطار ميناء دمياط، بحمولة إجمالية 2650 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4739 شاحنة.