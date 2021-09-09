جريمة مدرس هتك عرض طفليه بقنا.. الأول رضيع والثاني يحتاج علاجاً نفسياً

جريمة بشعة ارتكبها مدرس في مدرسة للصم والبكم في مدينة قنا، بحق اثنين من أطفاله، أحدهما رضيع، والثاني في عمر 5 سنوات، لقيامه بهتك عرضهما دون مبالاة، حتى تأثرت الحالة النفسية للطفل الأكبر، مما دفع الأم، فور كشف الجريمة، إلى تقديم بلاغ ضد زوجها، اتهمته فيه بهتك عرض طفليهما، وتم إلقاء القبض عليه، وحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات.

حبس المدرس المتهم بهتك عرض طفليه 15 يوماً

وقررت النيابة العامة بقسم قنا حبس المدرس المتهم، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجريها معه في تهمة هتك عرض طفلين من أبنائه، أحدهما 5 سنوات، والثاني مازال رضيعاً لا يتجاوز 9 شهور.

وتلقت الأجهزة الأمنية في قسم شرطة قنا بلاغاً، قبل أيام، من ربة منزل، تتهم فيه زوجها المدعو «أيمن م.»، 58 سنة، مدرس بمدرسة الصم والبكم في قنا، بقيامه بهتك عرض طفلهما البالغ من العمر 5 سنوات، كما حاول هتك عرض طفلهما الآخر الرضيع، في عمر 9 شهور.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وألقت القبض على المتهم، وقامت بالتحقيق معه، وتم عرضه على النيابة العامة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وعرض الطفل الأكبر على الطب الشرعي، ثم قررت اليوم الخميس، تجديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

والدة الطفلين تستنجد بحماية الطفل: «الحقوني ابني محتاج لعلاج نفسي»

وقال مصدر في مكتب حماية الطفل بمحافظة قنا إن السيدة جاءت اليوم، وتقدمت ببلاغ إلى خط نجدة الطفل ضد زوجها المحبوس، تطلب فيه تقديم الدعم المادي والنفسي لها ولابنها، الذي يعاني من حالة نفسية شديدة، مؤكدةً أن لديها 4 أبناء من زوجها المتهم.

وأضاف المصدر أن حالة السيدة كانت سيئة، واستنجدت بمكتب حماية الطفل للمساعدة، لعدم وجود أي أموال معها لعلاج ابنها، الذي أقدم والده المدرس في مدرسة الصم والبكم على هتك عرضه، مشيرةً إلى أن الطفل في حالة صراخ دائم، وجسده في النازل، وفي تدهور دائم.

وأشار المصدر إلى أن والدة الطفلين أفادت بأنها شاهدت زوجها أثناء محاولته هتك عرض طفلهما الرضيع، الذي لم يتجاوز 9 شهور، فتشاجرت معه، وعلى خلفية ذلك قدمت بلاغاً في محضر رسمي بقسم شرطة قنا، وخلال كتابة المحضر، أبلغها طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، بما فعله معه والده وهتك عرضه، وطلبت قراراً من النيابة العامة بعرض الطفل على الطب الشرعي.

الطب الشرعي يثبت هتك عرض الطفل على يد والده

وكشف مصدر أمني مطلع على تحقيقات الواقعة، عن أن التقرير المبدئي للطبيب الشرعي أثبت تعرض الطفل لهتك عرض من قبل والده.