مستشار رئيس تونس: هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي ربما عبر استفتاء

قال وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الخميس، إن هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء، مشددا على أن الدستور الحالي عائق أساسي، ويُفترض تعليقه، ووضع نظام للسلطات المؤقتة، بحسب شبكة «روسيا اليوم» نقلا عن وكالة «رويترز».

برنامج على بعد خطوات قليلة من الإعلان

وأضاف وليد الحجام، أن برنامج الرئيس قيس سعيد أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجرى إعلانه قريبا.

وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، قد أفاد بأن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أعلمه أن الإعلان عن رئيس الحكومة الجديد سيكون هذا الأسبوع من أجل ملء الفراغ الإداري.

بحث وضع شخصيات تحت الإقامة الجبرية

وقال جمال مسلم، إن اللقاء الذي حصل بين سعيد ووفد من الرابطة تطرق إلى عدة مواضيع، من بينها وضع عدة شخصيات تحت الإقامة الجبرية.

وكان سعيد أعلن في 25 يوليو 2021، إعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة وتردي الأوضاع في البلاد.

الرئيس التونسي أكد التزامه باحترام حقوق الإنسان

وأكد عبر أكثر من لقاء وتصريح، التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج، وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، مشيرا إلى أنه لا كرامة للدول إلا بكرامة مواطنيها ومواطناتها.

وشدد قيس سعيد على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، مجدّدا التأكيد على أنه ثابت في التزامه القوي بالمواصلة في نفس النهج وعدم المساس بحقوق الإنسان واحترام الحريات، بما فيها حرية التعبير والتظاهر، ورفض المساومة والابتزاز والظلم وأي تجاوز للقانون من أي كان ومهما كان موقعه، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».