بسبب الصناعة والتعليم.. السيسي يشكر محمود العربي مرتين: رجل عظيم (فيديو)

رحل عن عالمنا اليوم الخميس، رجل الأعمال محمود العربي، صاحب مجموعة «العربي»، الذي يعتبر واحدًا من أشهر رجال الأعمال المصريين، وتضم شركاته آلاف المصريين، كما أنه له مساهمات واضحة في المشروعات القومية، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي للإشادة به مرتين.

مساهاماته في الصناعة

في المرة الأولى، وصفه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات قومية في بني سويف، يناير الماضي، بـ«الرجل العظيم»، وقال تعليقًا على كلمة نجله «إبراهيم العربي»: «بلغ تحياتي واحترامي الشديد للحاج محمود، هذا الرجل عظيم.. ربنا يديه الصحة ويوفقكوا إن شاء الله»، في إشارة إلى المشروعات التي أعلنت عنها الشركة في المنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف.

وأعلن إبراهيم العربي خلال هذا الحفل، أن مجموعتهم ستنشئ عددًا من المصانع للصناعات المغذية لمصانع الأجهزة الكهربائية، والسلع المعمرة، في منطقة قويسنا وبنها، وفي محافظة بني سويف أيضًا.

مساهمات «العربي» في التعليم

أما المرة الثانية، فكانت خلال افتتاح الرئيس لبعض المشروعات في محافظة المنوفية، ومنها مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، وهي مدرسة فنية تجمع بين التعليم والتدريب، بالتعاون مع دولة اليابان، حيث قال عنه السيسي: «نشكر رجال الأعمال كلهم، والحاج محمود العربي، له تجربة وجهد رائع هما بيعملوه في التعليم الفني، وإحنا معاهم فيه وبنشكرهم عليه، لأنه بالطريقة دي نقدر نقدم تعليم فني بالتجربة، حيث يكون الطالب موجودًا بجوار المصانع ويتدرب فيها، ما وده يطلع نماذج قدوة للآخرين، واسمحولي نحيي الحاج محمود العربي، والمهندس إبراهيم، وكل رجال الأعمال اللي داخلين في الموضوع ده».

مجموعة العربي تنعي رحيل صاحبها

يذكر أن مجموعة شركات «العربي»، أعلنت وفاة رجل الأعمال محمود العربي اليوم الخميس، على أن تكون الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسجد العربي بقرية أبو رقبة مركز أشمون بالمنوفية.

وقالت المجموعة في بيان لها أن الفقيد «كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة ، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان».