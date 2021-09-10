«التعليم» تعلن عن وظائف جديدة بالمدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجة المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة، في محافظة مطروح لمجموعة من الوظائف، مؤكدة أن جميع الأوراق المطلوبة للتقديم يتم تسليمها للمديرية التعليمية في كل محافظة يوم الخميس الموافق 16 سبتمبر الجاري، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقديم.

تعرف على وظائف المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة

-وظيفة إلكترونيات علمي عدد 2.

-وظيفة إلكترونيات علمي عدد 3.

-وظيفة كهرباء علمي عدد 4.

-وظيفة كهرباء عملي عدد 2.

-وظيفة ميكانيكا علمي عدد 4.

-وظيفة اللغة العربية عدد 1.

-وظيفة الرياضيات عدد 1.

-وظيفة اللغة الإنجليزية عدد 2.

-وظيفة التربية الرياضية عدد 1.

-وظيفة الفيزياء عدد 2.

شروط التقدم لوظائف المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة

-أن يكون المتقدم «معلم ومعلم أول ومعلم أول أ».

-المؤهل الدراسي لمعلمي المواد المتخصصة العلمي «ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات» هو مؤهل عالي مناسب بالنسبة لمعلمي المواد الثقافية العامة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل مناسب لطبيعة تخصصه.

-المؤهل الدراسي لمعلمي المواد العملي «ميكانيكا وكهرباء وإلكترونيات» حاصل على بكالوريوس التعليم الصناعي أو دبلوم الدراسات التكميلية.

-أن يكون المتقدم للوظيفة على رأس العمل وعلى كادر المعلمين.

-إجادة مهارات الحاسب الآلى والإلمام باللغة الإنجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظائف المدرسة الفنية التكنولوجية للطاقة النووية بالضبعة

- c.v مرفق به صورة شخصية.

-صحيفة أحوال حديثة ومعتمدة من المديرية موضح بها الوظيفة الحالية والجزاءات حتى تاريخه.

-صورة معتمدة آخر عامين للتقرير السنوي.

-صور من شهادات التدريب الحاصل عليها المتقدم.

الامتيازات:

-صرف 350% حافز للمعلمين بالمدرسة.

-الإقامة والإعاشة الكاملة بالمدرسة.

-صرف بدل نقدي مرة واحدة شهرياً لانتقالات السفر.

-الحصول على دورات تدريبية للعاملين في مجال التخصص.