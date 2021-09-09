«التعليم» تصدر قرارا هاما بشأن وظائف التوجيه

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اختيار شاغلي وظيفة «موجه» يكون من بين شاغلي وظيفة «معلم أول» على الأقل، ويكون اختيار وظيفة «موجه أول» من بين شاغلي وظيفة معلم «خبير» على الأقل، ووظيفة «موجه عام» من بين شاغلي من سبق لهم شغل وظيفة التوجيه الأدنى مباشرة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في مسابقة عامة تطلق في كل محافظة، من خلال إعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية.

التعليم: تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا خلال الأسبوع الجاري

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين بلقاح كورونا خلال الأسبوع الجاري، وذلك من خلال التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان، موضحة أن تطعيم المعلمين شرط أساسي لانتظام العملية التعليمية في المدارس.

وأضافت الوزارة، أنه تم تشكيل قاعدة بيانات أساسية تشمل جميع المعلمين الذين تلقوا لقاح كورونا، مؤكدة أنه تم التنبيه على جميع المديريات بضرورة منع أي معلم من دخول المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022 قبل الحصول على لقاح كورونا.

وتابعت الوزارة، أنها كثفت من استعداداتها لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد، وتم الانتهاء من إعداد المقررات الدراسية للطلاب، موضحة أنه سيتم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالمقررات الدراسية والمناهج الجديدة قبل بداية العام الدراسي.

وزير التعليم: المناهج الجديدة تهتم بتنمية مهارات الطالب

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن المناهج الجديدة تهتم بتنمية مهارات الطالب ويتم إعدادها من قبل مجموعة من الخبراء المتخصصين، موضحا أن الوزارة أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد على أن تبدأ الدراسة بالمدارس اعتبارا من يوم 9 أكتوبر المقبل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن المناهج الجديدة تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور عدم الالتفات لما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي.