تردد قناة ليبيا 218 tv الجديد على النايل سات 2021

خلال الساعات الأخيرة، زادت عمليات البحث على موقع «جوجل» العالمي، عن تردد قناة ليبيا 218 tv، التي زادت شعبيتها خلال الفترة الأخيرة، بسبب البرامج الاجتماعية التي تعرضها على مدار الساعة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المختلفة والمتنوعة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، نستعرض تردد قناة ليبيا 218 tv على القمر الصناعي نايل سات، وذلك في التقرير التالي..

تردد قناة ليبيا 218 tv

ويمكن متابعة برامج قناة ليبيا 218 tv من خلال ضبط التلفاز على التردد الآتي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12399

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: (V)

معامل الخطأ 3/4.

اسم القناة على قائمة القنوات«Libya 218 TV».

كيفية ضبط تردد قناة ليبيا 218 tv

ويمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة ليبيا 218 tv على شاش التليفزيون من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر Menu أو القائمة.

- ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة.

- بعد ذلك اختار تثبيت أو Installation.

- عند ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation.

- اختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً.

- اختيار التردد الرأسي V.

- اختيار معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

- الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

- بعد ذلك قم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد.

تٌقدم قناة ليبيا 218 مجموعة كبيرة من البرامج المتنوعة والنشرات الإخبارية الهامة، ومنها برنامج الصبح وهو برنامج موجه للأسرة والمرأة في المجتمع الليبي، وبرنامج يو اس ال وهو البرنامج المخصص للجالية الليبية الموجودة في الولايات المتحدة، وبرنامج نحن والعالم، وهو يعرض التطورات السياسية التي تحدث في ليبيا، وبرنامج انترفيو، وهو الذي يستضيف أبرز المشاهير الليبيين، ويتحدث عن الخبرات الحياتية التي مروا بها.