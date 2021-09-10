ينتهي التقديم اليوم.. شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس «وي للتكنولوجيا التطبيقية» وبعض مدارس التكنولوجيا التطبيقية الأخرى بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك خلال الفترة من 30 أغسطس 2021، وتستمر حتى اليوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن»، شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التعليم على مدار الساعة.

شروط الالتحاق بفرق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ــ يفتح باب التقديم اعتباراً من 30 أغسطس وحتى 10سبتمبر 2021.

ـ ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عاماً في أكتوبر 2021.

ـ يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية، أو الحكومية لغات، والإدارات والمديريات التعليمية، المحددة لكل مدرسة.

ـ يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية، من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديريات التربية والتعليم.

ـ يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديريات التربية والتعليم.

ـ سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.

ـ في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة، يجب التأكد من اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، والاستبعاد نهائياً بدون الرجوع إلى الوزارة بأي حق قانوني.

المدارس والتخصصات المتاح التقديم إليها

وحددت التربية والتعليم المدارس والتخصصات المطلوبة لشغلها والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الضغط هنا.

مميزات العمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ـ العمل في بيئة تعليمية حديثة، تقوم على التطوير المستمر والشامل.

ـ تدريب تقني مستمر، عالي الجودة، على مستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين.

ـ فرص للحصول على خبرات عملية عديدة، تساهم في بناء مركز علمي متميز.

ـ حوافز معنوية ومادية عديدة، مرتبطة بالأداء.

جاء ذلك في ضوء الجهود تقوم بها الوزارة نحو التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، لإتاحة مزيد من الفرص للطلاب والمعلمين للالتحاق بها، حيث تخطط الوزارة نحو زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتصبح 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بحلول عام 2030، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية 2030.