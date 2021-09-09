التعليم تبدأ تصحيح اللغتين العربية والأجنبية الثانية للثانوية العامة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن أن تصحيح امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 بدأ بشكل إلكتروني، ودون تدخل بشري من خلال أجهزة الماسح الضوئي بطريقة الإسكانر، والتي بدأت يوم 4 سبتمبر الماضي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن بداية التصحيح لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني كانت بامتحاني اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، بعد الانتهاء من تجميع وترتيب أوراق البابل شيت من جميع المحافظات.

لا تأخير في إعلان نتيجة الدور الثاني لانخفاض أعداد البابل شيت بكل مادة

ولفت المصدر، إلى أن كل مادة تصحح بعد يومين أو ثلاثة على الأقل من انتهاء الامتحان، نظرا لتجميع أوراق البابل شيت من كل محافظات الجمهورية ونقلها بشكل مؤمن عن طريق الأجهزة الأمنية والسيادية إلى مقر التصحيح الإلكتروني بالمدينة التعليمية في السادس من أكتوبر بالجيزة.

وقال المصدر، إن تصحيح امتحانات الدور الثاني لن يتأخر وكذلك إعلان النتيجة لانخفاض عدد أوراق البابل شيت بكل مادة عن الدور الأول، ما يسهل عملية التصحيح ورصد وتجميع الدرجات ووضعها على سيستم خاص بالنتيجة قبل اعتمادها وإعلانها رسميا، وهذه عملية سهلة بعد الخبرات التي المكتسبة من الدور الأول.

ضبط حالة غش بامتحان الرياضيات التطبيقية

وأدى طلاب الثانوية العامة «شعبة الرياضيات» اليوم، امتحان الرياضيات التطبيقية «الديناميكا» للدور الثاني، بإجمالي 2385 طالب طالبة، ورصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، حالة غش واحدة في محافظة الجيزة للطالب «م.أ.أ» عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول في نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان «الديناميكا» عبر الإنترنت وجرى التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.