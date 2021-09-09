جمال العدل: «أنا زملكاوي.. وأمي كانت بتفهم كورة وتشجع الأهلي»

قال المنتج جمال العدل، إنه يحترم النادي الأهلي ويحب الزمالك، لكنه يكره عدم العدالة، موضحًا: «الأهلي فريق مصري، لكن كل انتمائي للزمالك، وأنفر من النادي الأهلي».

«العدل»: والدتي أهلاوية وفاءً لشقيقي الأكبر

وأضاف «العدل» خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج «السيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «DMC»، قائلًا «والدتي كانت أهلاوية وفاءً لابنها الأكبر، وكانت بتفهم في الكورة، وبدأت تشجع من محمد لطيف، وعندما توفت كنت في السابعة عشرة من عمري، وقادني التنسيق إلى جامعة الخرطوم».

تفاصيل وفاة والدة جمال العدل

وتابع: «والدتي كانت أول حادث وفاة أحضره، فقد اصطحبها والدي إلى مباراة كرة قدم من الساعة الثالثة حتى الساعة الخامسة، وذلك في عام 1974، وفي تمام الساعة السادسة تعرضت لوعكة صحية، توفت إثرها في اليوم التالي مباشرة، وعلمتني أن قيمتي تنبع من ذاتي وليست من مقتنياتي المادية، وشجعتني على القراءة والتثقيف دائما».

أول رحلة إلى الخرطوم

وواصل، أنه كان ينتظر أن يرى مضيفات طيران فائقات الجمال عندما كان في رحلته إلى الخرطوم، مثلما كان يُعرض في الأفلام، لكن ذلك لم يحدث: «لما ركبت الطائرة أول مرة كنت مستني أشوف مضيفات زي القمر زي ميرفت أمين، والمضيفات اللي بنشوفهم في الأفلام، لكن لقيت ناس عاديين».

وأردف: «مكنتش شاطر في المدرسة لأني كنت علمي، وبقيت شاطر في الجامعة لأني درست الفلسفة وعلم النفس».

وشدد، على أن شخصية والدته كانت صارمة، رغم أنها كانت خفيفة الظل، إذ كانت تمازح أبنائها، لكن عندما يستدعي الوضع تتحول إلى الصرامة، مشيرًا إلى أنه كان أقرب إخواته إلى قلب والده، وحظي بمكانة خاصة عند والدته.