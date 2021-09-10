دنيا سمير غانم تهنئ رامي رضوان بعيد ميلاده: «تستاهل دعوات بابي ومامي»

هنأت الفنانة دنيا سمير غانم عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، زوجها رامي رضوان بعيد ميلاده، قائلة «كل سنة وأنت طيب وناجح وربنا يحفظك ويخليك لينا ويا رب كل دعوات بابي ومامي في حياتهم ليك تكون من نصيبك لأنك فعلا تستاهلها».

دنيا سمير غانم بحالة نفسية سيئة

مازالت الفنانة دنيا سمير غانم، تعيش حالة نفسية سيئة منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بمضاعفات فيروس كورونا، حيث تحرص الفنانة كل جمعة على زيارتهما في قبرهما، وقراءة القران لهما وتوزيع وجبات داخل المقابر.

وعقب وفاة دلال عبدالعزيز، طالب الاعلامي رامي رضوان في برنامجه «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»، من الجمهور، الدعاء لإيمي ودنيا قائلا: «نطلب منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لسمير غانم، ودلال عبد العزيز، واذكروا في دعائكم دنيا وإيمي، ربنا يثبتهم ويصبرهم، ويدخل السكينة في قلوبهم وعقولهم، وهذا موجود، ولكن ندعوا أن يثبتهما الله أكثر لأن المصاب كبير، وهم أسرة فنية مترابطة جدًا».

وفاة سمير غانم ودلال عبدالعزيز

في 20 مايو الماضي، رحل عن عالمنا الفنان الكبير سمير غانم، عن عمر ناهز 84 عامًا، في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا حيث تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، ادت الي مشاكل صحية في الكلى.

وفي 7 اغسطس، لحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، حيث أعلن الإعلامي رامي رضوان عبر تويتر، وفاتها قائلًا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».