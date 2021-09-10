برنامج الجيوماتكس والمساحة بآداب الإسكندرية.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت كلية الآداب جامعة الإسكندرية، عن عقد امتحان القبول لبرنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية، يوم السبت الموافق 25 سبتمبر الجاري في تمام التاسعة صباحا بقسم الجغرافيا.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية تفاصيل برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، الذي يعد أحد أحدث البرامج التي تم إطلاقها مؤخرا، ويهدف إلى إعداد خريج قادر على التعامل مع التطبيقات التكنولوجية الحديثة.

الأوراق المطلوبة لامتحان القبول ببرنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية

- صورة من وصل سداد رسوم اختبار القبول

- صورة من شهادة الثانوية العامة

تعليمات امتحان القبول لبرنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية

- على كل طالب إحضار الآلة الحاسبة الخاص به لدخول الامتحان وممنوع منعا باتا استخدام الآلة الحاسبة بالهاتف المحمول أثناء الامتحان.

- ممنوع استخدام الهاتف المحمول بالامتحان ويجب أن يكون مغلقا من بداية الامتحان.

أهداف برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية بكلية الآداب

يهدف برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، إلى وضع الخطط للمشروعات والتطبيقات الميدانية، وإتقان العمل المساحي الميداني البري والبحري، وكذلك العمل المساحي الطبوغرافي، وإتقان مهارات الإتصال والتعليم الإلكتروني، وربط البيانات المكانية الطبيعية والبشرية بالتخطيط والتنمية.

مصروفات برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية بكلية الآداب

حتى الآن لم تعلن الكلية عن مصروفات برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية بكلية الآداب للعام الدراسي 2021 - 2022، إلا أن مصروفات البرنامج خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المنصرم كانت 9576 جنيها وذلك بعد زيادة 10% على كل المستويات، فيما يتم الدفع عن طريق الفيزا.