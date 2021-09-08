ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر اليوم الأربعاء.. و«البلدي» يتراجع

ارتفعت أسعار البيض الأبيض والأحمر، اليوم الأربعاء، 8 سبتمبر 2021، مواصلة بذلك ارتفاع دام لثلاث أيام على التوالي «في المزارع»، وذلك وفقا للبورصات التي تحدد الأسعار التي يتم التعامل بها في السوق المحلي، حيث ارتفع سعر البيض الأبيض والأحمر بنحو نصف جنيه، فيما انخفض سعر «البلدي» ليصل لـ51 جنيها مقارنة بـ52 جنيه يوم أمس الثلاثاء.

البيض الأبيض يرتفع لـ42 جنيه.. والبلدي يتراجع

وجاءت أسعار البيض، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، على النحو التالي:

- أسعار طبق البيض الأبيض 42 جنيه.

- سعر طبق البيض الأحمر ارتفع إلى 39 جنيه.

- سعر طبق البيض البلدي استقر عند 51 جنيهًا.

وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: إن ارتفاع أسعار البيض ترتبط بآلية العرض والطلب في السوق، لافتًا إلى أنه إذا انخفض الطلب وارتفع المعروض تنخفض الأسعار بشكل كبير، والعكس صحيح.

خروج عدد كبير من المنتجين من المنظومة بسبب خسارتهم

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أنه خلال الأشهر الماضية، تم رصد خروج عدد كبير من المنتجين من المنظومة بسبب خسارتهم، بعد انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، نتيجة انخفاض الطلب على البيض.

وشهدت أسعار البيض الأبيض، اليوم الأربعاء، ارتفاعا بقيمة جنيه في مزارع إنتاج البيض؛ ما يعني ارتفاع الأسعار في محلات البيع بالتجزئة.

بينما يعتبر البيض البلدي، النوع الأغلى سعرًا؛ نظرا لكونه طبيعي ولم يدخل إلى عمليات التفريخ أوأي ماكينات أخرى، كما أنه يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية داخل البيضة الواحدة.