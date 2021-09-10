خريطة انقطاع المياه اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. المواعيد والمناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه، اليوم، في عدد من المناطق بمحافظتي القاهرة والقليوبية، لتنفيذ أعمال تحويل وتخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 مم القادم أعلى ترعة الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقه العمرانية، ولأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

قطع المياه 12 ساعة ببعض مناطق الجيزة

وأعلنت الشركة القابضة عن إجراء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أعمال تحويل وتخفيض منسوب خط مياه الشرب الرئيسي قطر 1200 مم القادم أعلى ترعه الزمر أمام شارع عدوي سليم بمنطقة العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ مشروع محور ترعة الزمر.

ولفتت إلى أنَّ الأمر سوف يتطلب غلق الشركة بغلق المياه عن الخط الرئيسي قطر 1200 مم لتنفيذ أعمال الربط مما ينتج عنه قطع المياه لمدة 12 ساعة، اعتباراً من الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، حتى الساعة السادسة صباح يوم غد السبت الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.

المناطق المتأثرة بإنقطاع المياه بالجيزة

وكشفت الشركة القابضة، في بيان لها، أنَّ المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: «الزهراء، المنيب، القصبي، أرض البحر، جسر الكنيسة، الكنيسة، شارع ربيع الجيزي ومتفرعاته، العمرانيه الغربية، الطالبية الهرم، الكوم الأخضر، شارع العروبة ومتفرعاته من الطالبية حتى المريوطية هرم، مشعل، شارع زغلول، شارع اللبيني، نزلة السيسي، نزلة البطران، كفر المنفي، كفر الجبل».

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة

وكلف اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء المختصة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات، لافتا إلى أنَّ شركه مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محمله بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة والطوارئ يتمّ الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم.

قطع المياه عن شبرا الخيمة وبهتيم بالكامل

فيما أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع المياه عن «شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم» بالكامل اعتبارًا من الساعة الـ12 منتصف ليل اليوم الجمعة وحتى الساعة الـ4 صباح غد السبت الموافق 11 من الشهر الجاري لمدة 4 ساعات، نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصة بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة.

وطالبت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكّدة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يتمّ الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.