وداعا للموجات الحارة.. الأرصاد: فصل الخريف هو «ربيع مصر» (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أقصى نسب للرطوبة تسجل في ساعات الصباح الباكر، بينما أقل نسب للرطوبة تسجل في فترة الظهيرة، وبالتالي تتراوح نسب الرطوبة صباحا على السواحل الشمالية ما بين 87 لـ 90%، وعلى الوجه البحري والقاهرة من 80 لـ85%، وهذه نسب مرتفعة.

لن نشعر بارتفاع نسب الرطوبة على مدار الأسبوع المقبل

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتين هبة ماهر ورحمة خالد، اليوم الجمعة، أن البعض لم يشعر بارتفاع نسب الرطوبة الأيام الماضية، نظرا لوجود منخفض جوي يعمل على ارتفاع نسب الرطوبة في طبقات الجو العليا، وهذا مستمر على مدار الأسبوع المقبل.

ماذا يحدث إذا ارتفعت الرطوبة خلال ساعات النهار

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «من رحمة ربنا إن الرطوبة عكس الحرارة، لأن لو العظمى مع الرطوبة سجلت ارتفاع هتكون قاسية جدًا، ومش هنقدر نستحملها، فلو وصلت الحرارة لـ 43 درجة والرطوبة وصلت لـ 80% ناس كتير جدًا هيحصل لها اختناقات، وكانت هتكون مشكلة كبيرة جدًا».

الخريف هو «ربيع مصر».. درجات الحرارة أكثر اعتدالا

وأشارت إلى أن فصل الخريف يعتبر «ربيع جمهورية مصر العربية»، إذ يكون أكثر اعتدالا في درجات الحرارة ولا يشهد فيه موجات حر، وتكون الحرارة متوسطة خلال أشهر الخريف الثلاثة، لكن تتخلله بعض الحالات من عدم الاستقرار سواء أمطار أو سيول أو عواصف ترابية، لأنه يمتد فيه منخفض السودان الموسمي.

تتأثر البلاد بكتلة هوائية من جنوب أوروبا خلال الخريف

وواصلت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «بينما تتأثر البلاد في معظم أيام فصل الخريف بكتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا تعمل على تلطيف درجات الحرارة، وتكون الأجواء أكثر اعتدالا».