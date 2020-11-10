مدارس كفر الشيخ تحتفل بالمولد النبوي: "نرفض أي إساءة لنبي الأمة"

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزراة، احتفالاتها، بالمولد النبوي الشريف، حيث شهدت مدارس المحافظة، اليوم، احتفالية بالمولد النبوي الشريف، معددين مناقب رسول الله، مؤكدين رفضهم لأي محاولات تنال من أعظم خلق الله.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه يجب الاحتفال بالمولد النبوي كل يوم باتباع سنته والسير على نهجه صلى الله عليه وسلم، وليس بالأناشيد وتريد كلمات فقط، وأضافت كشك، خلال احتفالية المدرسة الثانوية الصناعية للبنات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، أن تبسم المسلم في وجه أخيه صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، ومسامحه المسيئين صدقة، وحسن تعامل الآخرين صدقة، وطاعة الوالدين وعدم عصيانهم أمر من الله ورسوله، وحسن معاملتهم حتى ولو وجد الابن قسوة منهم، وهذا هو المنهج الذي أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم.

جاء ذلك بحضور غادة النحاس، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية،جوزيف ميشيل عضو المتابعة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، ودار حوار بين وكيل الوزارة وطالبات المدرسة حول مكانة الرسول وأخلاقه وتوجيهاته،إضافة لضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حفاظا على صحتهم وصحة الآخرين.

وفي سياق مختلف، حصدت إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، في المسابقة التي أقيمت بنادي طلائع الجيش، بإشتراك العديد من المحافظات، وشاركت الطالبه حنين إيهاب الطالبة بمدرسة الشهيد مصطفى سمير بدوي الرسمية للغات، بالقفز على الحصان وحصلت على المركز الثالث على مستوى الجمهورية.