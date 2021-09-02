إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بالساحل الشمالي

أصيب، منذ قليل، 4 مواطنين بإصابات متفرقة في الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي أمام الوحدة المحلية لقرية الجفيرة في نطاق مركز ومدينة الضبعة، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزى.

أسماء وحالات مصابي حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي

واستقبل، اليوم الخميس، مستشفى الضبعة المركزى المصابين الأربعة من حادث انقلاب سيارة في الساحل الشمالي وهم: «هالة م. ع. 48 سنة، من الإسكندرية، مصابة بكدمات بالرأس والرقبة، ومصطفي ا. م. 29 سنة، من الإسكندرية، مصابا بكدمات شديدة واشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمة في الصدر، ودنيا ح. م. 24 سنة، من الإسكندرية، مصابة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وحسام ع. ع. 50 سنة، من الإسكندرية، مصاب بكدمات بسيطة في بعض مناطق الجسم».

مباحث الضبعة تفحص حادث سيارة الساحل الشمالي

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الضبعة إلى موقع حادث انقلاب سيارة في منطقة الجفيرة في الساحل الشمالي، وجرى فحص الحادث وسؤال المصابين للكشف عن ملابسات وأسباب وقوع الحادث، وجار استكمال الفحوصات الطبية لجميع المصابين من الأشعة والتحاليل الطبية، وسؤال المصابين عقب سماح حالتهم الصحية، ورفع تقرير بالحادث للنيابة التى تولت التحقيق.

الحادث الثالث في مطروح خلال ساعات

وشهدت محافظة مطروح، حتى نشر الخبر، وقوع 3 حوادث طرق ما أسفر عن إصابة 8 في الحادث الأول، و7 في الحادث الثاني بالإضافة إلى 4 في الحادث الثالث، ليصبح إجمالى المصابين 19 مصابا، وجميعهم يخضعون للعلاج في المستشفيات المختصة.