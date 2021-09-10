بشرى لمحبي الشتاء.. الأرصاد: الصيف ينتهي خلال أيام

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تمر بنهاية فترة فصل الصيف، واستقبال فصل الخريف في 22 سبتمبر، ومن الطبيعي أن تشهد هذه الفترة تقلبات في الأحوال الجوية، ما بين انخفاضات وارتفاعات في درجات الحرارة، وهذا ينطبق أيضًا على الرطوبة، فأحيانا نشعر بأن الأجواء لطيفة ونسب الرطوبة منخفضة وأحيانا تكون مرتفعة.

الحرارة تنخفض وتعود للمعدلات الطبيعية

وأضافت «شاكر»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلاميتان هبة ماهر ورحمة خالد، اليوم الجمعة، أنّ درجات الحرارة شهدت أمس وأول أمس ارتفاعا بدرجتين وهي أعلى من المعدلات الطبيعية، لكن بداية من اليوم تنخفض الحرارة وتعود للمعدلات الطبيعية، والشعور بالتحسن في الأحوال الجوية خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.

نشاط للرياح على بعض المناطق

وأشارت «شاكر» إلى أنّ الرياح تنشط على بعض المناطق ما يؤدي لتلطيف الإحساس بدرجات الحرارة، كما بدأت بعض السحب في الظهور بالصباح الباكر، أدت لتقليل ساعات سطوع الشمس، لكن هذا يتلاشى في فترة الظهيرة.

سقوط أمطار على مطروح والسلوم

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن بعض المناطق من السلوم ومطروح شهدت سقوط أمطار أمس، وتستمر اليوم، وبالرغم أنها أمطار خفيفة إلا أنها تُعلن بداية موسم الأمطار لخريف هذا العام، ومن المتوقع تكرارها الفترات المقبلة.

من المنتظر حدوث سيول على جنوب سيناء خلال الخريف

وأكدت الدكتورة إيمان شاكر، أن الفصول ليست مرتبطة ببعضها البعض، وأن الهيئة تصدر تنبؤات فصلية للأرصاد، وحاليا تصدر التنبؤ الخاص بفصل الخريف، وستكون درجات الحرارة فيه أعلى من المعدلات بدرجتين تقريبا وبالنسبة لكميات الأمطار ستكون وفقا للمعدلات، ولكن من المعروف من فصل الخريف بأنه فصل السيول خاصة في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بسبب الطبيعة الجبلية هناك.