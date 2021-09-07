محافظ أسوان يستقبل قافلة «أبواب الخير».. سلع غذائية ومستلزمات طبية

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أسطول قافلة «أبواب الخير»، التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية بدعم من صندوق «تحيا مصر»، ومؤسسات المجتمع المدنى.

توجيه الشكر للرئيس

ووجه اللواء أشرف عطية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على هذه المبادرة الإنسانية الخيرية التي تعد أكبر قافلة للعمل الخيري، وضمن العديد من المبادرات الرائدة الأخرى من أجل تلبية احتياجات ومطالب الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على رفع وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لهم، بما يساهم في توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

26 ألف كرتونة مواد غذائية

وخلال تفقده لأسطول «تحيا مصر»، أوضح اللواء أشرف عطية أن الأسطول يضم 13 حافلة تحمل 26 ألف كرتونة مواد غذائية، وملابس جاهزة في إطار مبادرة «دكان الفرحة»، بالإضافة إلى 190 من الأجهزة والمستلزمات الطبية تشمل ماكينات وكراسي للغسيل الكلوى وماكينات لضخ وسحب السوائل، فضلاً عن حضانات أطفال بمشتملاتها وأجهزة للإفاقة والعلاج بالضوء وقياس الصفراء وضغط المجرى الهوائي، علاوة على أجهزة للتنفس الصناعي وأسرة للرضع.

صندوق تحيا مصر

وأكد «عطية»، أن قافلة «أبواب الخير»، تتم من خلال صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي وبمشاركة 7 مؤسسات مجتمع مدني وجمعيات خيرية وهي «مصر الخير والجمعية الشرعية والأورمان وبنك الطعام وخير بلدنا والراعى الصالح وأشرقت الخيرية»، فضلاً عن 133 جمعية تنمية مجتمع بالقرى والمدن والمراكز.

تقديم الدعم اللوجيستي

وشدد محافظ أسوان على المسئولين بسرعة تقديم الدعم اللوجسستي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإستقبال أسطول القافلة وتحقيق العدالة في التوزيع بين القرى والنجوع والمناطق النائية وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها .