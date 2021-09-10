متحف الحضارة يعرض هيكلا عظميا لشاب صعيدي عمره 35 ألف عام (فيديو)

خصص برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، اليوم السبت، جولة داخل المتحف القومي للحضارة؛ لاستعراض أبرز القطع الأثرية الفريدة التي يضمها.

حجز التذاكر إلكترونيًا

ودعا الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة، المواطنين إلى زيارة المتحف، قائلًا إن الزيارات على المتحف أصبحت تتوالى منذ افتتاحه، خاصة أنه الأول من نوعه الذي يوفر حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

قاعة «العاصمة»

وأضاف «غنيم» أن المتحف سيضم أنشطة وقاعات جديدة للعرض، من ضمنها قاعة «العاصمة»، والتي تتكون من 24 دورًا، تُمكن الزائر من رؤية معالم القاهرة بالكامل، وتضم تكنولوجيا عرض أكثر حداثة.

المتحف يضم هيكلًا عظميًا لإنسان عمره 35 ألف سنة

وأشار إلى أن المتحف يضم هيكلًا عظميًا لإنسان عمره 35 ألف سنة، ويسمى بـ «إنسان نزلة خاطر»، وكان يعيش في الصعيد، كما يضم المتحف أحجارًا كبيرة الحجم استخدمها المصري القديم كأداة حادة، كما يحتوي على أول عضو تعويضي طبي لأميرة فرعونية، حيث فقدت أحد أصابع أرجلها، فتم تعويض ذلك ببديل له، ما يبرز تقدم المصريين في الطب.

أول عجلة حربية

وأوضح أن المتحف يضم ستارا للكعبة المشرفة التي كانت تختص مصر بصناعته محليا وإرساله للسعودية، ومجموعة من الآثار القبطية والإسلامية، وأول عجلة حربية.

أقدم طرف صناعي وسونار

من جانبه، قال مسؤول داخل متحف الحضارة، إن علم الطب أحد العلوم المتطورة في مصر القديمة، حيث تم اكتشاف أقدم طرف صناعي في العالم وهو لقدم سيدة ابنة كاهن عصر متأخر فقدت الأصبع الأكبر لها مما تسبب لها في عدم ثبات في الحركة، حيث اخترع المصري لها طرفا صناعيا مصنوعا من الجلد والخشب.

وأضاف أن طرق الولادة كانت متطورة وحديثة، حيث استخدم القدماء المصريون كرسي الولادة وكان لديهم أقدم سونار في العالم والأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الولادة قديمًا ما زالت تستخدم حتى الآن في المستشفيات.

كما استطلع البرنامج خلال الجولة آراء أفراد الأسر الزائرة للمتحف، حيث قال رب إحدى الأسر: «أنا فخور بمصر وفخور بالرئيس السيسي على اللي عمله وإحنا أغنى دولة في العالم عندها آثار».