خلي بالك.. 12 مخالفة تؤدي إلى رفع عداد الكهرباء وفصل التيار

حددت وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة، 12 حالة إذا خالفها المشترك يحق لجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، فسخ التعاقد وفصل التغذية الكهربائية ورفع العداد عنه.

الحالات التي تستوجب مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المخالفات التي يجب أن يتجنبها المشترك؛ لعدم تعرضه لفصل التغذية ورفع عداد الكهرباء، على النحو التالي:

- في حالة قیام المستهلك بإمداد الغیر بالكھرباء الموردة له من الشركة.

- في حالة قیام المستهلك بتوصیل الكھرباء المسجلة على العدادات الخاصة به إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد علیھا أو لاستخدامھا لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

- في حالة قیام المستهلك بإحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

- في حالة قیام المستهلك بالحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك «التوصیل المباشر».

- في حالة قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجھزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستھلاك.

حالات متنوعة يقوم بها المشترك تستوجب رفع العداد

- في حالة قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد علیھا دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

- في حالة قیام المستهلك بمنع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التي ترى الشركة لزومھا سواء للمھمات المركبة لتوصیل التغذیة الكھربائیة او العدادات.

- في حالة تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك، یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقًا لمتوسط استھلاكه الشھري عن السنة الأخیرة أو متوسط استھلاكه الشھري من تاریخ التعاقد أیھما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة ستة أشھر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكھربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه

- في حالة قیام المستهلك بھدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكھربائیة له.

- في حالة رغبة المستهلك في إنھاء التعاقد مع الشركة.

- في حالة تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال ثلاثین یومًا من تاریخ المطالبة.

- في حالة عدم التزام المستهلك بمعالجة أو الحد من أي أضرار كهربائية التي تعكسها أحماله على الشبكة المغذية له أو على المستهلكين الآخرين.