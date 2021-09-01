الأزهر يحذّر طلابه من «استمارة فارغة» للتسكين بالمدن الجامعية: وهمية

حذّرت جامعة الأزهر، طلابها، من «استمارة فارغة» نشرها أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان استمارة تسكين المدينة الجامعية فارغة، وطلب من الطلاب ملئها وتسليمها في المدينة.

وطالب المركز الإعلامي في جامعة الأزهر، في بيان عنه قبل قليل، الطلاب، بالتأكد من أنّ جميع الإجراءات تتم إلكترونيًّا دون تدخل بشري، والاستمارة المنشورة لا أساس لها من الصحة، متابعا: «الطالب قد يقع ضحية لعملية نصب، وعلى المتقدمين للمدينة استكمال إجراءاتهم إلكترونيًّا من خلال الموقع الإلكتروني الذي سبق نشره على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي بجامعة الأزهر».

وأشار المركز الإعلامي بجامعة الأزهر، إلى أنّ الجامعة اتخذت الإجراءات القانونية حيال الأمر، حفاظًا على طلابها من الوقوع ضحايا لعمليات نصب.

غلق باب التنسيق للتسكين في المدن الجامعية بالأزهر

وكان الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر، أعلن أنّ التسجيل في تنسيق المدن الجامعية بدأ منذ الأحد الماضي ويستمر حتى الخميس المقبل، مؤكدا أنّ الجامعة تعمل في إطار 3 مناطق أساسية، وهي القاهرة والوجه البحري والوجه القبلي.

وأشار إلى أنّ الجامعة لها 21 مدينة جامعية في كثير من المحافظات المصرية، وعندما يفتح التنسيق سيكون متاحا للجميع، مشددًا على أنّ الجامعة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتم تسكين الغرف الجامعية بنصف سعتها الاستيعابية.

فتح باب التنسيق بالمدن الجامعية للأزهر

من جانبها، أعلنت جامعة الأزهر فتح باب تنسيق المدن الجامعية للحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جدا، في فرق النقل بكل كليات الجامعة، وذلك بدءً من الأحد، على أن يغلق باب التقديم الخميس المقبل 2 سبتمبر.

رغبات التنسيق بجامعة الأزهر

ولفت إلى أنّه جار فتح باب تلقي رغبات الطلاب بداية من الخميس المقبل وحتى الإثنين 6 سبتمبر.