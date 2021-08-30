كليات الهندسة المتبقية للمرحلة الثانية 2021.. متاحة بـ6 جامعات

كشفت مصادر مطلعة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كليات الهندسة المتبقية للمرحلة الثانية 2021 لطلاب الجامعات، حيث جرى إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى أمس في مؤتمر صحفي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجرى الانتهاء من الاستعدادات المتعلقة ببدء المرحلة الثانية للتنسيق.

تعرف على كليات الهندسة المتبقية للمرحلة الثانية 2021 لطلاب الجامعات

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ كليات الهندسة المتبقية للمرحلة الثانية 2021 لطلاب الجامعات تتمثل في كلية الهندسة جامعة أسيوط، وكلية الهندسة جامعة المنيا، وكلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، وكلية الهندسة جامعة أسوان، وكلية الهندسة جامعة العريش، وكلية الهندسة جامعة الوادي الجديد.

وأكدت المصادر، أنّ كليات الهندسة المتبقية للمرحلة الثانية 2021 لطلاب الجامعات، تتيح لطلاب شعبة علمي رياضة الالتحاق بالكليات العملية التي تعتمد على التطبيق في جميع سنوات الدراسة، موضحة أنّه جرى إعلان التفاصيل المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية وأعداد طلابها في الشعبتين العملية والأدبية.

كليات الهندسة المتبقية للمرحلة الثانية 2021 لطلاب الجامعات يبدأ تنسيقها غدًا

وفي سياق متصل، قال الدكتور خالد عبد الغفار إنّ هناك أماكن شاغرة بكليات الهندسة للمرحلة الثانية 2021 لطلاب الجامعات، حيث تبدأ المرحلة الثانية غدا الثلاثاء 31 أغسطس، وجرى التأكيد على جميع معامل التنسيق في الجامعات بتكثيف الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له، أنّ تنسيق المرحلة الثانية يتم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق، مشددا على جميع الطلاب كتابة البيانات بطريقة صحيحة، حيث جرى إعلان تفاصيل تنسيق المرحلة الأولى والكليات الشاغرة لطلاب شعبة علمي علوم وطلاب الشعبة الأدبية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنّ الكليات التي يوجد بها أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي علوم، هي الطب البيطري والتمريض والعلوم وكلية الألسن والإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية.