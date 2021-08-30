تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة.. 10 تخصصات و12 برنامجاً نوعياً

شهدت كلية الهندسة جامعة المنصورة إقبالاً كبيراً عليها من طلاب الثانوية العامة في المرحلة الأولى للتنسيق، وجاء تنسيق كلية الهندسة جامعة المنصورة الأعلى بين كليات الهندسة، بعد كلية هندسة القاهرة مباشرةً، وذلك بمجموع 355 درجة، لتؤكد على تميزها، وأنها إحدى أبرز كليات الهندسة في مصر، وذلك لتاريخها الطويل، حيث تُعد من أولى كليات الهندسة في منطقة الدلتا، وقد مرت بمراحل عديدة حتى وصلت إلى حالتها الراهنة، بدايةً من إنشاء المعهد العالي الصناعي في عام 1957 لتخريج فنيين تطبيقيين، مدة الدراسة به 4 سنوات، ثم زيادة مدة الدراسة لتصبح 5 سنوات اعتباراً من عام 1959.

ويدرس الطالب في كلية الهندسة جامعة المنصورة، لمدة 5 سنوات، يحصل بعدها على بكالوريوس الهندسة في تخصصه، وتعمل إدارة الكلية في الوقت الحالي، بقيادة الدكتور محمد عبد العظيم، عميد الكلية، بإشراف الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، أن يكون خريجو الكلية مؤهلين لسوق العمل، وذلك بتدريس أحدث البرامج الكلية لطلابها ووقفا للنظام العالمي.

أقسام كلية الهندسة جامعة المنصورة

تتنوع الدراسة في كلية الهندسة بجامعة المنصورة وبها 10 أقسام متخصصة في كافة أنواع الهندسة وهي:

- قسم الرياضيات والفيزياء الهندسية

- قسم الهندسة الكهربية

- قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم

- قسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات

- قسم هندسة الغزل والنسيج

- قسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي

- قسم هندسة القوى الميكانيكية

- قسم الهندسة المعمارية

- قسم الهندسة الإنشائية

- قسم هندسة الأشغال العامة

- قسم هندسة الري والهيدروليكا

البرامج النوعية في كلية الهندسة جامعة المنصورة

وتعتبر كلية الهندسة جامعة المنصورة من أكثر كليات الجامعة التي بها تنوع في البرامج النوعية، التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة، حيث يوجد بها 12 برنامجاً نوعياً:

1- هندسة الاتصالات والحاسبات

2- هندسة البناء والتشييد

3- هندسة الميكاترونيكس

4- الهندسة الطبية والحيوية

5- الهندسة الكيميائية والبيئية

6- هندسة البنية التحتية والبيئية

7- هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة

8- هندسة العمارة المستدامة

9- هندسة الذكاء الاصطناعي

10- الهندسة الإنشائية

11- هندسة المواد للتكنولوجيا المتقدمة

12- هندسة المياه المستدامة