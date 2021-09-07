كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر.. الشروط والأوراق المطلوبة

تعد كلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا، هي الكلية العلمية الوحيد بالجامعة في محافظة قنا، وتقع بجوار جامعة جنوب الوادي، أمام مساكن «عثمان أحمد عثمان»، وهي من الكليات التي تضم أقسام متقدمة، ويبحث طلاب الشعبة العلمية بالثانوية الأزهرية، عن موقع كلية الهندسة بقنا، وعن الحد الأدنى للقبول في الكلية للعام الدراسي الجديد 20212022م، ومن المتوقع أن تقبل كلية الهندسة جامعة الأزهر قنا، بمجموع أقل من العام الماضي بدرجات قليلة جديدة.

كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر .. 4 أقسام مختلفة

تأسست كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر في قنا بقرار رقم 41 لعام 2001 ، ويحصل الطالب بكلية الهندسة بجامعة الأزهر على بكالوريوس الهندسة، وذلك بعد 5 سنوات، بداية من الفرقة الإعدادية إلى نهاية السنة الخامسة، وتضم كلية الهندسة قنا أقسام مختلفة :

-قسم الهندسة المدنية

-قسم الهندسة الكهربية

- قسم هندسة التعدين والبترول

-قسم هندسة العمـــــــــــارة

كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر.. توقعات بانخفاض درجات القبول 2021

خلال العام الماضي جاء تنسيق كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر، بمجموع 615 درجة بنسبة 94.62% ونظرا لأن نتيجة الثانوية الأزهرية انخفضت بشكل كبير عن العام الماضي من المتوقع أن تقبل كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر قنا من 93.62% بنسبة تراجع 1% عن العام الماضي، وسيتم إعلان تنسيق جامعة الأزهر بعد الانتهاء من التنسيقات في كل المراحل.

كلية الهندسة بقنا جامعة الأزهر .. الأوراق المطلوبة

- عدد 2 صور من بطاقة ترشيح الطالب للكلية

- ملف فارغ

- أصل الشهادة الثانوية الأزهرية و5 صور ضوئية

- أصل شهادة الميلاد و5 صور ضوئية منها.

- عدد 6 صور شخصية للطالب.

- عدد 5 صور لبطاقة الرقم القومي

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- نموذج 2 جند أو نموذج 6 جند أو نموذج 7 جند