القصة الكاملة لإضراب «جزارين جرجا» عن العمل.. البداية إعدام عجل مريض

أنهى مجلس مدينة جرجا جنوب سوهاج، بتوجيهات من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أزمة مقاطعة الجزارين لمجزر مدينة جرجا، على خلفية إعدام «عجل»، ثبت بالكشف البيطري عليه أنه مصاب بمرض نادر، وتمكن مجلس مدينة جرجا من توفير كميات من اللحوم للمواطنين بسعر 100 جنيه للكيلو، وتم عقد جلسة للجزارين بمجلس المدينة انتهت بعودتهم للذبح مرة أخرى داخل المجزر.

إعدام عجل مصاب بمرض نادر يتسبب في مقاطعة الجزارين لمجزر جرجا

ويستقبل مجزر مدينة جرجا رؤوس الماشية الخاصة بالجزارين لتوقيع الكشف البيطري عليها قبل ذبحها، وبتوقيع الكشف البيطري على عجل تبين أنه مصاب بمرض حويصلات الديدان السنوبارية. «الساركوسيست»، وهو مرض نادر ينتقل بين الإنسان والحيوان، وعلي الفور تم إصدار قرارا بإعدام العجل الذي تبلغ قيمته 32 ألف جنيه.

واعترض 25 جزارًا على الكشف البيطري وأعلنوا مقاطعتهم لمجزر جرجا، وعدم التعامل معه، فيما تدخل عاطف السمطي، رئيس المدينة، وتم توفير كميات من اللحوم لسد احتياجات المواطنين بسعر 100 جنيه للكيلو، وتم إرسال لجنة من إدارة الطب البيطري من محافظة سوهاج، لتوقيع الكشف الطبي مرة أخرى على العجل، وتبين عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، وتم صدور قرار بإعدامه.

الجزارون يعودون للعمل بعد إطلاعهم على تقرير الكشف البيطري

وعقد مجلس مدينة جرجا لقاء مع الجزارين وتم إطلاعهم على نتائج الكشف البيطري من قبل مجزر جرجا، وإدارة المجازر بالمحافظة، التي أكدت عدم صلاحية لحم العجل للاستهلاك الآدمي، وتفهم الجزارون الموقف، وعادوا مرة أخرى للذبح في المجزر.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين من الفحص، أن الجزارين قرروا مقاطعة مجزر مدينة جرجا التابع لمديرية الطب البيطري والكائن بمدينة جرجا، بدعوى تضررهم من مسئولي المجزر علي ضوء واقعة إعدام عجل خاص بالمدعو «أبوعمره.ع. س»، 45 سنة، جزار ويقيم بدائرة قسم شرطة جرجا، لإصابته بمرض حويصلات الديدان السنوبارية «الساركوسيست»، وهو مرض نادر ينتقل بين الإنسان والحيوان، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة.