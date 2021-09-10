مواصفات وأسعار سوزوكي ديزاير 2022

تحظى السوق المصرية بتوافر العديد من الماركات المختلفة من السيارات سواء كانت من السيارات الأوروبية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية، حيث تعتبر جميع الشركات حول العالم أن السوق المصرية للسيارات من الأسواق التي تحظى بمناخ جيد.

وتسعترض «الوطن» والقائمة السعرية الجديدة للسيارة «سوزوكي سويفت ديزاير»، والمواصفات الخاصة بها، بحسب ما أعلنه وكيل السيارة بمصر.

مواصفات سوزوكي سويفت ديزاير 2022

- تضم السيارة محركا بسعة 1200 سي سي، ويولد قوة 85 حصانًا ميكانيكيًا، وأقصى عزم للدوران 113 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4.

- تبلغ السرعة القصوى للسيارة 175 كيلومتر/ ساعة، بها ناقل سرعة أوتوماتيك، مزود بـ5 سرعات، وتتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 13.2 ثانية، وتستهلك 5.5 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلو متر.

- أما عن أبعاد السيارة فتأتي بطول كلي 3990 مم، العرض الكلي 1730 مم، والارتفاع الكلي 1510 مم، وقاعدة العجلات 2540 مم.

- تأتي السيارة بصندوق خلفي بسعة 378 لترًا، وخزان وقود بسعة 37 لترًا.

- تاتي السيارة بضمان 100 ألف كم أو 3 سنوات، أيهما أقرب.

- وتتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان منها وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

- أما عن أنظمة الصوت فالسيارة مزودة بنظام تحكم في محرك القيادة، ومدخلي AUX وUSB، وبلوتوث.

أسعار سوزوكي سويفت ديزاير

- يجرى تصنيع السيارة وتجميعها في اليابان، وتأتي بـ3 فئات مختلفة التجهيزات، وسعر الفئة الألى 174.900 جنيه، والفئة الثانية بسعر 206.900 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 215.900 جنيه.