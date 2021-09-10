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«الداخلية» تعيد طفلا لأحضان والدته بعين شمس تنفيذًا لحكم قضائي

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الوطن
04:32 م | الجمعة 10 سبتمبر 2021
الطفل مع والدته

الطفل مع والدته

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر إحدى صفحات «فيس بوك» يتضمن مطالبة إحدى السيدات بتنفيذ قرار تسليمها طفلها.

تعذر تنفيذ القرار لعدم تواجد الطفل رفقة والده بمحل سكنه

وبالفحص تبين أنه جرى إخطار قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بالقرار الصادر من النيابة العامة، بشأن الانتقال رفقة معاون تنفيذ المحكمة لتنفيذ قرارها في دعوى منازعة حضانة، وتسليم الطفل 3 سنوات، لوالدته ربة منزل «القائمة بنشر مقطع الفيديو المشار إليه»، مقيمة بدائرة القسم، وقد تعذر تنفيذ القرار المشار إليه لعدم تواجد الطفل رفقة والده بمحل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد الطفل، وتبين أنه متواجد رفقة عمته، مقيمة بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات جرى الانتقال رفقة معاون التنفيذ، وجرى تنفيذ القرار بتسليم الطفل لوالدته، دون حدوث ثمة تداعيات.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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