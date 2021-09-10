تسجيل لقاح كورونا للمعلمين في مصر.. إجباري

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توفير لقاحات كورونا لجميع المعلمين في كافة المراحل التعليم ما قبل الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وخصصت وزارة الصحة موقع تسجيل لقاح كورونا للمعلمين في مصر، لتوفير اللقاحات بصورة دائمة للمعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وفقًا لتوجهات الدولة بتوفير اللقاحات لكافة العاملين بالأجهزة الحكومية، وللحد من الإصابة بفيروس كورونا.

تعرف على خطوات تسجيل لقاح كورونا للمعلمين في مصر

وتواصلت وزارة التربية والتعليم، مع كافة المديريات التعليمية، ومتابعة دورية من قبل الوزارة لأعمال تلقيح العاملين والمعلمين بها ضد فيروس كورونا، وذلك لتطعيم أكبر قدر ممكن من المعلمين قبل بداية العام الدراسي الجديد.

كيفية تسجيل لقاح كورونا للمعلمين في مصر

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- اختيار «طلب الحصول على اللقاح».

- اختيار فئة «العاملين بالتربية والتعليم».

- ملء البيانات المطلوبة (الرقم القومي والاسم الرباعي والتاريخ المرضي إن وجد والصورة الشخصية).

- كتابة تاريخ الميلاد.

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها.

- كتابة رقم التأكيد في الخانة المحددة.

- اختيار مكان وموعد التطعيم.

الآثار الجانبية للقاح كورونا

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الحصول على لقاح كورونا سيكون متاحًا خلال 72 ساعة عقب الانتهاء من التسجيل، موضحة أن تطعيم المعلمين سيكون إجباريًا قبل بدء العام الدراسي الجديد.

أوضحت وزارة الصحة والسكان أن أضرار لقاح كورونا لا تدعو للقلق، وكل الأعراض عادية وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، الشعور بالتعب والإرهاق، إحمرار مكان الحقن، الشعور بالرغبة في النوم، ألم في المفاصل، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول خلال 48 ساعة، ولا تستدعي الذهاب إلى الطبيب، مؤكدة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها الوزارة، وتطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.