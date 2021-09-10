بروتوكول علاج كورونا للبالغين في مصر.. يقلل مضاعفات الإصابة

يتساءل العديد من الشباب عن بروتوكول علاج كورونا للبالغين في مصر، وذلك عقب إعلان اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات تحديث بروتوكول العلاج فيروس كورونا وفقًا للتطورات الراهنة، ودخول مصر الموجة الرابعة تزامنًا مع ظهور حالات مصابة بمتحور دلتا بلس.

وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل بروتوكول علاج كورونا للبالغين في مصر

عدلت اللجنة العلمية بروتوكول علاج كورونا للبالغين في مصر، وأرجعت ذلك بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، وأضيفت بعض الأدوية للبروتوكول واستبعد ما لم يثبت فعاليته مع الحالات المصابة بفيروس كورونا، وأضيف عقار «مونوكرونال أنتى باديز» الذى أثبت فاعلية كبيرة في تقليل الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا.

ما عقار «مونوكرونال أنتى باديز»؟

- فى أكتوبر 2020، جرى استخدام العقار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وأثبت فعالية عالية في سرعة الشفاء من فيروس كورونا.

- أعلنت ألمانيا في فبراير2021، استخدام عقار مونوكرونال لتطعيم الألمان في حالة نقص اللقاحات المستخدمة في تطعيم المواطنين.

- أضافت وزارة الصحة عقار "Bamlanivimab plus Etesevimab"، الذي أثبت فاعلية في الحالات الخفيفة والمتوسطة من مصابي فيروس كورونا، والتي ساهمت في تخفيف المضاعفات التي تستوجب دخول المستشفيات والعناية المركزة، وتقليل حالات الوفاة مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوا العلاج.

- أضافت اللجنة العلمية عقار «مونوكرونال» في التحديث الخامس لبروتوكول علاج كورونا للبالغين.

ناشدت اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مع ضرورة ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات المختلفة، بالإضافة إلى غسل اليدين بصورة مستمرة طوال اليوم مع مراعاة عدم التجمع فى المناسبات والحفلات، موضحة أن جميع اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة والسكان ليس لها أي أضرار جانبية على المدى البعيد، والأعراض التي تظهر عقب تطعيم بلقاح كورونا تزول بعد يومين ولا تدعو للقلق.