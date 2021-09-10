ليلة بكت فيها «آية» وقهرت عريسها.. القصة الكاملة لإفساد فرح الفيوم وإصابة العروسين

لم يقبل «علاء الدين.أ.ك» أنّ تفسخ العروس الخطبة، حيث رفضت الزواج منه لسوء أخلاقه وسلوكه، فهدد أسرتها مراراً وتكراراً وتوعد بالانتقام منهم، فانتظر حفل زفاف شقيقة خطيبته السابقة لينفذ انتقامه من أسرتها، وأفسد حفل الزفاف الشهير بـ«فرح الفيوم» باستئجار 4 بطلجية اقتحموا قاعة الزفاف وأفسدوا الفرح بإشعال الشماريخ التي تسببت في حدوث دخان كثيف بالقاعة، جعل المعازيم يفرون بسبب اختناقهم من كثافة الدخان، ولم يكتفِ بإفساد الفرح فقط، بل استعان بأشقائه الآخرين وترصدوا للعروسين أسفل منزلهما وتعدوا عليهما بالضرب وأصابوهما.

الفرح اتقلب حزن.. تفاصيل إفساد فرح الفيوم

وقال مجدي شكري، والد عروس فرح الفيوم «آية»، إنّهم كانوا سعداء في الزفاف، وجاءت اللحظة التي تنتظرها كل فتاة بارتداء الشبكة وأداء الرقصة الرومانسية «سلو»، وما إن بدأت الموسيقى إلا وفوجئوا بأربعة بلطجية في منتصف القاعة، وأشعلوا شماريخ ضخمة وكثيرة، وامتلأت القاعة بدخان كثيف في لحظة واحدة، وهرع الأمن للإمساك بهم ولكنهم خرجوا مسرعين.

إفساد فرح الفيوم.. قهرت العريس وأبكت العروس

وأشار والد عروس فرح الفيوم إلى أنّ ابنته بكت وشعرت بالقهر هي وعريسها بعد إفساد فرحتهم، ولكنه قام بتهدئتها وطلب منها الذهاب لمنزلها برفقة عريسها، وذهبت معها والدتها وخالها وخالتها بينما انتظر هو حتى يخرج كبار السن من القاعة ويساعدهم لاستقلال السيارات، فيما لم يهدأ «علاء الدين» بما فعله من إفساد حفل الزفاف ولم يرضه انتقامه منه بعدما رفضت ابنته الزاوج منه.

الاعتداء على العروسين وإصابتهما بعد إفساد فرح الفيوم

وأوضح والد عروس فرح الفيوم، أنّه فوجئ باتصال هاتفي من زوجته تستغيث به، فهرع إلى منزل ابنته وعريسها، وفوجئ بالعروس أُصيبت بحالة إغماء بعدما اعتدى عليها خطيب شقيقتها السابق بعدما رفضت الزواج منه، فأصيبت بكسور في الذراع وأصابع اليد، كما أصيب عريسها بطعنة نافذة بالظهر، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام ببدلة وفستان الزفاف، وقضيا ليلة دخلتهما في المستشفى والصباحية بين قسم الشرطة والنيابة.

القبض على الأشقاء الثلاثة ووالدهم

وتمكن ضباط قسم أول الفيوم، من القبض على أب وأبنائه الثلاثة «علاء الدين»، و«بهاء الدين»، و«ضياء الدين» ووالدهم «أ.ك»، خلال اختبائهم في إحدى المزارع بمنطقة سيلا، ووجهت لهم اتهامات بالبلطجة والشروع في القتل بعد إفساد فرح الفيوم، انتقاماً للعروس التي رفضت الزواج من أحدهما، وجرى عرضهما على النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.