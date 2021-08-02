عروس تترك حفل زفافها لرؤية جدتيها بفستان الفرح في الفيوم (صور)

لم تستطع العروس آلاء أيمن البكري، إتمام حفل زفافها دون حضور جدتيها اللاتي ربياها صغيرةً نظراً لانشغال والديها في عملهما بالتربية والتعليم، فكانت جدتها لوالدها تتولى تربيتها على مدار غياب والديها في العمل طوال الأسبوع، بينما كانت تذهب لجدتها لوالدتها يوم الخميس من كل أسبوع.

وبينما كانت في «الكوشة» وسط رفيقاتها وأقاربها، تذكرت جدتيها اللتين لم تتمكنا من حضور الزفاف لظروفهن الصحية، فأنهت جلسة التصوير «الفوتوسيشن» الخاصة بها في مدينة الفيوم، ثم اصطحبت عريسها، وذهبت لتسلم على جدتيها، رغم إقامتهن في منطقتين مختلفتين، قبل أن تتوجه إلى القاعة لبدء حفل الزفاف.

آلاء تركت زفافها وذهبت لتسلم على جدتيها

وقال «أيمن فاروق البكري»، وكيل إدارة يوسف الصديق التعليمية بمحافظة الفيوم، إنه كان ينتظر ابنته «آلاء» في قاعة الفرح، هي وعريسها المهندس «مصطفى عبد العليم»، حيث خرجا من الكوافير، ثم توجها لجلسة تصوير «فوتوسيشن» ولكنهما تأخرا، وفوجئ باتصال هاتفي من زوجة شقيقه تخبره بأنّ آلاء حضرت إلى المنزل هي وعريسها، بعد انتهاء «الفوتوسيشن»، لتُسلم على جدتها، التي بكت من شدة الفرح فور رؤيتها، ثم بعد ذلك توجهت لمنزل جدتها لوالدتها، لتسلم عليها أيضاً، واستمعت إلى نصائحها، ثم توجهت إلى قاعة الاحتفال.

«آلاء» لم تستطع تحمل عدم رؤية جدتيها لها بفستان الزفاف

وأوضح الأب أنّ والدته هي من تولت مسؤولية تربية ابنته «آلاء»، حتى أنهت دراستها في كلية الخدمة الخدمة الاجتماعية، نظراً لانشغاله هو وزوجته في عملهما بالتربية والتعليم، وكانت والدته هي من تطعمها وترعاها وتهتم بكل شؤونها، كما أنّها تعوّدت على الذهاب لمنزل جدتها لوالدتها برفقة والدتها وأشقائها لقضاء يوم الخميس من كل أسبوع.

واضاف أنه نظراً لظروفهما الصحية، لم تتمكن الجدتان من الذهاب إلى قاعة الزفاف، وكانتا تشعران بالحزن لعدم قدرتهما على رؤية «آلاء» وهي ترتدي فستان الزفاف، فما كان من ابنته إلا أن اصطحبت عريسها وذهبت لرؤية جدتيها، قبل الذهاب إلى قاعة الاحتفال.

جدتها نصحتها بطاعة زوجها والحفاظ على سر بيتها

وكشف «البكري» أنّ جدة ابنته نصحتها بطاعة زوجها، وعدم إفشاء سر بيت الزوجية، والصبر عليه إذا تشاجر معها، وعدم إغضابه، وإرضاء أسرة زوجها، والتعامل معهم بطريقة حسنة.