قبل أسبوع من التطبيق.. عقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني تصل للحبس

ألزمت التعديلات الأخيرة على قانون المرور كل مالك سيارة بتركيب الملصق الإلكتروني، ومن المفترض أن ينتهي أصحاب السيارات، من استخراج الملصق قبل يوم 18 سبتمبر الجاري، وذلك حسب ما أعلنته الإدارة العامة للمرور، ويوضح اللواء أحمد عاصم، الخبير المروري، عددا من النقاط الهامة التي يجب على أصحاب لسيارات معرفتها قبل تطبيق القانون.

عقوبات الملصق الإلكتروني

أكد اللواء أحمد عاصم، الخبير المروري، في تصريحات لجريدة «الوطن»، أنّ عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات، الغرامة المالية بحد أدنى 300 جنيه وتصل إلى حد أقصى 1500 جنيه، والحبس مدة 6 أشهر، أو يعاقب بإحدى العقوبتين.

تحديد دفع الغرامات

وأشار «عاصم» إلى أن دفع الحد الأدنى، أو الأقصى من الغرامة يكون بناءً على قرار تتخذه لجان قانونية، ويتم تحديده في ضوء معرفة مستوى الدخول ومتوسط مستوى الدخول، وحال التصالح الفوري يدفع المواطن النصف.

الجدية في تطبيق القانون الجديد

ونبه الخبير المروري، على ضرورة الجدية في تنفيذ القانون، وذلك بعد انتهاء الفترة الممنوحة مؤخرا كمهلة للمواطنين من أجل تركيب الملصق الإلكتروني، والتي تنتهي في يوم 18 من الشهر الجاري، ولفت أن تطبيق القانون والعقوبات بالشكل الكامل يبدأ في يوم 19سبتمبر، وناشدت وزارة الداخلية المواطنين بضرورة سرعة التوجه للوحدات المروروية من أجل تركيب الملصق الإلكتروني، الذي يشمل إضافة جديدة للتكنولوجيا ووالأساليب العلمية الحديثة في ضبط إيقاع الشارع المصري.

عقوبات قانون المرور الجديد 2021

وعن مد مهلة تطبيق القانون ليكون يوم 19 سبتمبر بدلًا من مطلع الشهر الجاري، أوضح أحمد عاصم، أنّ القرار يهدف لمنح المواطنين مهلة إضافية من أجل استخراج الملصق الإلكتروني، قبل التطبيق الفعلي للقانون، موضحًا أنّ الحملات المرورية سوف تنتشر بدءً من يوم التطبيق، في كل محافظات الجمهورية، وعلى الطرق السريعة، ومداخل ومخارج المدن، في ضوء إدارة مثالية لحركة المرور في الشارع المصري.